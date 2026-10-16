ما هي ذات الجنب: التهاب الغشاء البلوري وألم الصدر الحاد تصنيف صحة

ذات الجنب، المعروفة طبيًا باسم التهاب الغشاء البلوري أو Pleurisy، هي حالة صحية تتمثل في التهاب الأغشية التي تحيط بالرئتين وتبطن تجويف الصدر. يُعد العرض الرئيسي والأكثر تميزًا لهذه الحالة هو الشعور بألم حاد في الصدر أثناء عملية التنفس، وذلك نتيجة الآلية الأساسية للمرض والتي تتضمن احتكاك الأغشية البلورية ببعضها البعض بدلًا من انزلاقها بسلاسة كما يحدث في الوضع الطبيعي. قد يختلف طبيعة هذا الألم ليصبح في بعض الأحيان وجعًا خفيفًا ومستمرًا بدلاً من الحدة المفاجئة. الأعراض المصاحبة والأسباب الكامنة وراء الإصابة إلى جانب ألم الصدر الذي يزداد مع التنفس، تشمل الأعراض الأخرى لذات الجنب ضيق التنفس والسعال والحمى وفقدان الوزن، وتظهر هذه العلامات وفقًا للسبب الكامن وراء الإصابة. تُعد العدوى الفيروسية السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بهذه الحالة، إلا أن هناك طيفًا واسعًا من العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى الالتهاب. تشمل هذه الأسباب العدوى البكتيرية، واضطرابات المناعة الذاتية، والانصمام الرئوي. كما يمكن أن تنشأ الحالة نتيجة مضاعفات أمراض أخرى مثل الالتهاب الرئوي، أو سرطان الرئة، أو التهاب البنكرياس، أو بعد الخضوع لجراحة القلب، أو حتى بسبب التعرض لمادة الأسبستوس. في بعض الحالات الطبية، يبقى السبب الدقيق للإصابة مجهولًا رغم الفحوصات الدقيقة. من المهم التمييز بين ذات الجنب وحالات أخرى تنتج أعراضًا مشابهة جدًا، مما يستدعي دقة في التشخيص. تشمل هذه الحالات المشابهة التهاب التامور، والنوبة القلبية، والتهاب المرارة، والانصمام الرئوي، واسترواح الصدر. نظرًا لتشابه الأعراض، يعتمد تحديد الحالة بدقة على الفحوصات التشخيصية المناسبة التي يطلبها الطبيب. طرق التشخيص وخيارات العلاج المتاحة لتشخيص ذات الجنب واستبعاد الحالات الأخرى الخطيرة، يلجأ الأطباء إلى مجموعة من الفحوصات الأساسية. تشمل هذه الفحوصات الأشعة السينية للصدر، وتخطيط كهربية القلب (ECG)، بالإضافة إلى فحوصات الدم اللازمة لتقييم الوضع الصحي العام وتحديد وجود أي عدوى أو اضطراب. يعتمد علاج ذات الجنب بشكل كلي على السبب الكامن للحالة؛ فبمجرد معالجة السبب الأصلي، تبدأ الأعراض بالتحسن. وبالنسبة لإدارة الألم المصاحب للالتهاب، يمكن استخدام مسكنات الألم الشائعة مثل الباراسيتامول (أسيتامينوفين) والإيبوبروفين لتقليل حدة الألم في الصدر. بالإضافة إلى ذلك، قد يُنصح المرضى باستخدام مقياس التنفس التحفيزي (Incentive spirometry)، وهو أداة تساعد المريض وتشجعه على أخذ أنفاس أعمق، مما يمنع المضاعفات الرئوية ويساعد في توسيع الرئة بشكل صحيح أثناء فترة التعافي. تُعد ذات الجنب حالة شائعة تؤثر على حوالي مليون شخص في الولايات المتحدة كل عام، مما يجعلها موضوعًا ذا أهمية طبية كبيرة. وعلى الرغم من انتشارها الحديث، فإن جذور المعرفة بهذه الحالة عميقة جدًا، حيث تعود أوصافها الطبية إلى عام 400 قبل الميلاد على الأقل، وذلك عبر ما دونّه أبقراط في كتاباته الطبية القديمة، مما يعكس قدم التعرف على أعراضها وطبيعتها عبر التاريخ الطبي الإنساني.