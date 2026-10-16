بداية المسيرة والمراكز اللعبية

عند البحث عن أفضل صور إمام عاشور، فإنك تبحث في الغالب عن لقطات تجسد مسيرة لاعب كرة القدم المصري المحترف إمام عاشور متولي عبد الغني، الذي ولد في 20 فبراير 1998. لا تتوفر في الحقائق المقدمة روابط مباشرة لملفات الصور أو معرض معين، ولكن يمكن تخيل أن أفضل صوره هي تلك التي توثق لحاته التاريخية مع الأهلي والزمالك والمنتخب، خاصة تلك التي يظهر فيها وهو يحتفل بالألقاب الكبرى أو ينفذ مهارات وصفته بأنه "فيغو المصري". تركز التغطية البصرية للاعب عادةً على فتراته الذهبية حيث فاز بالدوري وكأس السوبر ودوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مشاركاته العالمية التي وصلت به إلى دور الـ16 في مونديال 2026.

يتميز إمام عاشور بتنوع مراكزه في الملعب، حيث يلعب في الوسط، الجناح، أو كمهاجم ثاني، مما منحه لقب "سكين سويسري" لقدرته على التكيف. بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي غزل المحلة واستمر معه حتى عام 2018، قبل أن ينتقل إعارة لمدة موسم إلى حرس الحدود ثم ينضم إلى الزمالك، حيث بدأ نجمه في السطوع وحقق ألقاباً محلية مهمة مع الفريق الأبيض.

إنجازات ذهبية مع نادي الزمالك

شهدت فترة لعب عاشور مع الزمالك تتويجات متعددة، إذ فاز مع الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز في موسمي 2020–21 و2021–22. كما سجل اسمه في تاريخ الكؤوس المحلية بالفوز بكأس مصر في موسمي 2018–19 و2020–21، وبكأس السوبر المصري لموسم 2018–19، مما جعل منه أحد أبرز نجوم تلك الفترة قبل انتقاله للخارج.

الانتقال لأوروبا والعودة القوية للأهلي

خاض اللاعب تجربة احترافية في أوروبا عندما انتقل إلى نادي ميتييلاند الدنماركي في موسم 2022–23، قبل أن يعود بقوة إلى الدوري المصري من خلال الانضمام إلى النادي الأهلي. فور عودته، حقق إنجازاً سريعاً بالفوز بكأس مصر، ليتابع بعدها سلسلة انتصارات غير مسبوحة مع الفريق الأحمر في المواسم التالية.

سيطرة مطلقة وألقاب متتالية 2023-2025

حقق عاشور مع الأهلي ثلاثية تاريخية في موسم 2023–24 بالفوز بالدوري، كأس السوبر، ودوري أبطال أفريقيا، وتم اختياره ضمن فريق الموسم. وتواصل تألقه في الموسم التالي بحصد الدوري، كأس السمر، وكأس الفيفا الآسيوي الأفريقي الباسيفيكي، لينهي ذلك الموسم كأفضل هداف وأفضل لاعب في الدوري، ويتم اختياره ضمن فريق الموسم للمرة الثانية على التوالي.

مسيرة دولية وبطولات قارية وعالمية

على الصعيد الدولي، فاز عاشور مع منتخب الشباب بكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة عام 2019، وشارك مع الأولمبي في ألعاب أولمبية عام 2020. مثل المنتخب الأول في كأس أمم أفريقيا أعوام 2021 و2023 و2025، وكان لاعباً محورياً في حملة مصر لكأس العالم 2026، حيث وصل المنتخب معه إلى دور الـ16 محققاً أفضل نتيجة لمصر في تاريخ المونديال.

الجدل حول الشخصية والعبقرية الكروية

رغم الإنجازات الكبيرة، واجه إمام عاشور بعض الانتقادات بسبب مشاكل تأديبية، مما أدى إلى تلقيبه بـ"العبقري المعيب". إلا أن موهبته الفذة وإنجازاته الميدانية، خاصة تحقيق أفضل نتيجة لمصر في كأس العالم، طغت على هذه الجوانب وجعلت منه أحد أهم الرموز الرياضية في جيله، وتستحق لحاته أن تكون موضوعاً لأفضل الصور الرياضية.