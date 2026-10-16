موعد استلام الدفعة الأولى من الأجهزة

بدأت اليوم طلبات الحجز المسبق لهاتف آيفون Duo في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، حيث فُتح باب التسجيل الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ.

سيحصل العملاء الذين أكملوا حجزهم فور انطلاق العملية على أجهزتهم يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر. يمثل هذا التاريخ الموعد المحدد لتسليم أولى الشحنات إلى المشترين في السوق الأمريكي والأسواق الدولية المشاركة.

تأخر فوري في مواعيد التسليم

لم تمضِ سوى عشرين دقيقة على بدء الحجوزات حتى ظهرت تأخيرات واضحة في مواعيد التسليم لبعض التكوينات داخل المتجر الأمريكي الرسمي. بحلول الساعة 5:20 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ، كانت النوافذ الزمنية المتاحة للشحن الفوري قد نفدت جزئياً.

امتداد فترات الانتظار حتى نهاية العام

تشير التقديرات الحالية إلى أن الطلبات الجديدة ستواجه فترات انتظار طويلة قد تمتد حتى أواخر شهر ديسمبر المقبل. يعكس هذا الوضع ارتفاعاً مفاجئاً في حجم الإقبال تجاوز التوقعات الأولية لشركة آبل خلال الساعات الأولى من الإطلاق.

تواريخ محددة لطرازي ستار وايت ونايت سكاي

يتراوح موعد تسليم طراز «ستار وايت» بسعات التخزين 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت و2 تيرابايت بين 15 و22 ديسمبر. ينطبق نفس الجدول الزمني تماماً على طراز «نايت سكاي» بنفس السعات الأربع، مما يعني عدم توفر أي من هذه النسخ قبل منتصف الشهر الأخير من العام.