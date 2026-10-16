تقنية الصواريخ وأداء استثنائي

كشف إيلون ماسك يوم الخميس عن نموذج تسلا رودستر 2، واصفاً إياه بأول سيارة طائرة في العالم، وذلك خلال عرض أقيم في منشأة تطوير واختبار الصواريخ التابعة لشركة سبيس إكس بولاية تكساس.

تعتمد المركبة الجديدة على تقنيات طيران شركة سبيس إكس للصواريخ باستخدام الدافعات، وتتسع لشخصين فقط. تستطيع السيارة التسارع من سرعة صفر إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من ثانية واحدة بفضل نظام الدفع القوي.

أكد ماسك وجود ضوابط للارتفاع ودافعات رئيسية في الجزء الخلفي لتمكين السيارة من أداء حركات بهلوانية معقدة أثناء الطيران.

عرض عملي للمناورات الجوية

أظهر الفيديو المرافق للسيارة قدرتها على القيادة على منحدر وهي مقلوبة رأساً على عقب باستخدام قوة الشفط قبل تفعيل الدافعات للطيران والهبوط الآمن. قفزت المركبة لاحقاً فوق خط مكون من طرازات تسلا الحالية مستخدمة النفاثات، ثم سرّعت فوراً لتصل إلى 60 ميلاً في الساعة.

تحذيرات قانونية وتغير في الموقف

أشار ماسك بوضوح إلى أن هذا النموذج الأولي قد لا يكون آمناً بالكامل، كما أنه غير قانوني للقيادة في جميع المناطق حالياً. يذكر أن ماسك كان قد شكك علناً في مستقبل المركبات الطائرة عام 2014 قبل أن يغير موقفه تماماً ويعلن عن هذا المشروع.

أسعار الحجز وموعد الإنتاج

أُعلن عن بدء إنتاج السيارة رسمياً في عام 2028، على أن يتجاوز سعر النسخة الأساسية 200,000 دولار أمريكي أي ما يعادل 150,000 جنيه إسترليني. يتطلب حجز نسخة "الأداء" دفع عربون قيمته 50,000 جنيه إسترليني عبر موقع الحجز المخصص، بينما يطلب حجز نسخة "الدفع" عربوناً يبلغ 250,000 دولار أمريكي.

تتوفر أيضاً variante "الصاروخ" المزودة بنظام طيران كامل، وهي متاحة بالدعوة فقط ولا يُسمح بقيادتها على الطرق العامة تحت أي ظرف.