تفاصيل الحادثة وردود الفعل الرسمية

أمر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإغلاق 15% من مقاعد الملعب الذي ستستضيف فيه إسبانيا مباراتها الودية المقبلة، وذلك عقوبة على هتافات تمييزية صدرت عن مشجعين خلال مواجهة ودية جمعت المنتخبين الإسباني والمصري في 31 مارس الماضي على ملعب «RCDE» في برشلونة.

سُمعت الهتافات المعادية للمسلمين لأول مرة حول الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، وتكررت مرة أخرى مع بداية الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. رداً على ذلك، عُرضت رسالة مناهضة للتمييز على شاشة الملعب وتكررت في الشوط الثاني، مما أثار صفير بعض أفراد الجمهور الحاضرين في المدرجات.

فتح الفيفا إجراءات تأديبية فورية ضد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب أفعال وصفت بالإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب. بينما بادر الاتحاد الإسباني إلى إدانة الهتافات، وصف مدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي السلوك بأنه "غير مقبول"، مؤكداً أن أشخاصاً عنيفين يستغلون كرة القدم لخلق مساحة لأنفسهم.

جدل حول طبيعة الهتافات والعقوبة المالية

زعم الاتحاد الإسباني في دفاعه أن الهتافات لم تشكل سلوكاً تمييزياً صريحاً، لكن لجنة الانضباط التابعة للفيفا رفضت هذا الزعم تماماً. وأشارت اللجنة إلى تناقض موقف الاتحاد الذي لا يمكنه القول بأن الهتاف غير ضار تماماً وفي نفس الوقت يستدعي تفعيل إجراءات مناهضة التمييز داخل المنشأة الرياضية.

قرر الفيفا فرض غرامة مالية على الجانب الإسباني بلغت 20 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 15 ألف جنيه إسترليني. يأتي هذا القرار المالي بجانب الإجراء التأديبي المتعلق بإغلاق جزء من سعة الملعب في المباراة الدولية القادمة المقرر إقامتها محتملاً في شهر يونيو.

آلية تنفيذ العقوبة وموقف الطرف المصري

تنص بنود العقوبة على إمكانية ملء المقاعد المغلقة بمجموعات مجتمعية أو فئات ذات اهتمام خاص مثل العائلات والطلاب ومنظمات مناهضة التمييز، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الفيفا. وفي حال تأهل إسبانيا لنهائيات دوري الأمم، سيتم تأجيل تنفيذ العقوبة إلى إحدى التواريخ الشاغرة خلال تصفيات كأس أمم أوروبا 2028 في الخريف المقبل.

من جهته، أدان الاتحاد المصري لكرة القدم الهتافات ووصفها بأنها "عمل عنصري بغيض" وغير مقبول بتاتاً. وأكد الاتحاد المصري في بيان رسمي أن أفعال مجموعة صغيرة من المشجعين لن تؤثر مطلقاً على العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين الاتحادين الإسباني والمصري.