إصابة ريس جيمس تدفع النادي للتحرك

تستعد إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي للدخول بقوة إلى سوق الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، بهدف التعاقد مع لاعبي وسط جديدين لتعزيز صفوف الفريق. تأتي هذه الخطوة بعد مغادرة إنزو فرنانديز للنادي وانتقاله إلى مانشستر سيتي مع انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

أجبرت الإصابة التي تعرض لها القائد ريس جيمس الإدارة على استكشاف خيارات إضافية للتعاقدات الفورية. كان النادي يعلم مسبقاً بأن اللاعب سيحتاج على الأرجح إلى الخضوع لعملية جراحية، مما استدعى البحث عن بدائل سريعة.

في المقابل، تخطط الإدارة للإبقاء على اللاعب مالو غوستو ضمن التشكيلة الأساسية وعدم التفريط في خدماته خلال هذه الفترة الحرجة.

أليكس سكوت وآدم وارتون على قائمة الأهداف

يُعد أليكس سكوت، نجم فريق بورنموث، المرشح المثالي والأبرز للانضمام إلى تشيلسي في نافذة يناير القادمة. كما يستهدف النادي أيضاً ضم آدم وارتون من كريستال بالاس لتعزيز عمق خط الوسط بشكل ملحوظ.

لكن قد يواجه النادي صعوبة مالية تحول دون قدرته على إتمام صفقتي سكوت ووارتون معاً في نفس النافذة الانتقالية.

منافسة ليفربول وتوقعات الجماهير

تربط صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية نادي ليفربول بقوة بصفقة التعاقد مع أليكس سكوت، مما يزيد من حدة المنافسة على توقيع اللاعب. وقد يضطر تشيلسي لتحويل اهتمامه بالكامل نحو آدم وارتون أو البحث عن بدائل أخرى إذا نجح ليفربول في ضم سكوت أولاً.

ويتوقع مشجعو تشيلسي أن ينشط النادي فعلياً في سوق الشتاء لضمان تعزيز عمق خط الوسط ومواصلة المنافسة المحلية.