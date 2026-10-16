آلية عمل الميزة وشروط الاستخدام

اكتشف موقع أندرويد أثوريتي في 21 سبتمبر كودًا ضمن النسخة التجريبية 239 من تطبيق هاتف جوجل، حمل الاسم الرمزي "هيدويغ" قبل الإعلان الرسمي عنه بعد ثلاثة أيام.

بدأت جوجل طرح ميزة "اتصل نيابة عني" كنسخة معاينة مبكرة في 24 سبتمبر، حيث تقوم الأداة بالاتصال بالأرقام ونقل القوائم الآلية والتحدث عند رد شخص بشري. يعلن النظام بوضوح أن مساعدًا ذكيًا يتصل نيابة عن المستخدم، مع إتاحة متابعة نص المحادثة مباشرة والتدخل فيها في أي لحظة.

تتطلب الخدمة حاليًا هاتفًا من سلسلة بيكسل 11 وبطاقة SIM أمريكية واشتراكًا مدفوعًا في ذكاء جوجل الاصطناعي. تقتصر الخدمة على المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر وتعمل باللغة الإنجليزية فقط، ولا يمكن إجراء المكالمات عبر هذه الأداة إلا إلى أرقام داخل الولايات المتحدة.

تطور تقنيات الاتصال في أجهزة بيكسل

عرضت جوجل سابقًا تقنية دوبلكس في عام 2018 لحجز مواعيد في صالونات التجميل، وأكدت في 2019 أن ربع مكالمات دوبلكس بدأها بشر وتدخل البشر في 15% من المكالمات الأخرى. أوقفت جوجل خدمة دوبلكس على الويب في عام 2022 ودمجت تقنيتها في ميزات أصغر لاحقًا.

ظهرت ميزة فحص المكالمات مع هاتف بيكسل 3 في 2018 وميزة الانتظار مع بيكسل 5 في 2020. أُطلقت ميزة توجيه المكالمات مع بيكسل 6 في 2021 قبل دمج كل التقنيات في بيكسل 11.

سيناريوهات مقترحة ومخاوف اجتماعية

تشير شاشات الإعداد إلى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي للاتصال بالأقارب مثل الأم لإبلاغهم بالتأخر، بينما يقترح نظام آخر الاتصال بأشخاص محددين باسمهم للسؤال عن حضور العشاء. يرى الكاتب أن استخدام الروبوتات للاتصال بالعائلة يمثل خطوة سلبية نحو العزلة الاجتماعية.

الكود الخاص بالاتصال بالأقارب غير منشور رسميًا وقد تلغي جوجل الميزة قبل إطلاقها.