تركيز التحديث على الإصلاحات والاستقرار

بدأت شركة سامسونج طرح تحديث واجهة One UI 9 لمزيد من المستخدمين، وقد اختبر الكاتب هذا الإصدار على هاتف Samsung Galaxy Z Flip 7 طوال الأسبوعين الماضيين.

يركز تحديث One UI 9 بشكل أساسي على إجراء إصلاحات كبيرة وضمان استقرار النظام بدلاً من إضافة عدد ضخم من الميزات الجديدة. أظهر هاتف Galaxy Z Flip 7 سرعة أعلى واستقراراً ملحوظاً فور تثبيت التحديث مقارنة بالفترة السابقة. كما قلّ التلعثم أثناء التنقل بين شاشات النظام بشكل واضح بعد تطبيق هذه التعديلات البرمجية.

تحسينات بصرية وويدجات جديدة

شملت التغييرات التجميلية البارزة ميزتي Now Brief وNow Nudge القابلتين للتخصيص لتناسب احتياجات المستخدم الفردية. أضاف التحديث ويدجت Finder مخصصاً يظهر بجانب ويدجت Google مباشرة على الشاشة الرئيسية للهاتف. تحولت الميزات الجديدة أيضاً إلى ويدجات كاملة مخصصة لشاشة الغلاف في هواتف Galaxy Flip لتسهيل الوصول إليها.

ترقيات التطبيقات وإعدادات الوصول

تلقت إعدادات الوصول السريع تحسينات تسمح بتغيير الحجم الديناميكي للأزرار وتعديل مواضعها بحرية أكبر. قدمت التطبيقات وضع FanCam جديدًا للكاميرا بالإضافة إلى ترقيات مهمة لتطبيق Samsung Notes. أصبح عمر البطارية في جهاز Galaxy أكثر اتساقاً دون حدوث أي استنزاف عشوائي للطاقة خلال فترات الاستخدام.

أداء متذبذب في أجهزة جوجل بيكسل

عانى هاتف Google Pixel 9 Pro XL من أخطاء برمجية أثرت سلباً على الأداء وعمر البطارية عقب تحديث شهر سبتمبر الماضي. فقد الجهاز ربع شحن بطاريته خلال ساعات قليلة وهو في حالة خمول تام دون تشغيل تطبيقات نشطة. تسببت تحديثات ميزة Pixel في شهري يونيو ومارس في تجمد الكاميرا والشاشة وعدم استقرار عام في عمل الجهاز.

دعوة جوجل لتحسين إصدارات أندرويد المستقبلية

استمرت مشاكل الأداء والبطارية في أجهزة Pixel لعدة سنوات وفقاً لتجربة الكاتب الميدانية مع هذه الهواتف. يدعو الكاتب شركة جوجل إلى إعطاء الأولوية القصوى للتحسينات التقنية والاستقرار في الإصدارات القادمة لنظام Android 18.