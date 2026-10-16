تصميم الشاشة والأبعاد الفيزيائية

أطلقت شركة أبل اليوم ثلاثة هواتف جديدة هي آيفون 18 برو، وآيفون 18 برو ماكس، وآيفون ديو، متاحة للشراء فوراً في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 1199 دولاراً وتصل إلى 3199 دولاراً للنسخة الأعلى سعة.

يتميز هاتف آيفون ديو بشاشة داخلية قابلة للطي مقاس 7.6 بوصة بدقة 1878×2670 بكسل، وشاشة خارجية مقاس 5.4 بوصة تدعم العرض المقسم لتشغيل تطبيقين معاً. تبلغ سماكة الجهاز 11.3 ملم وهو مغلق، وتتقلص إلى 5.2 ملم عند الفتح، بينما يزن 254 غراماً مما يجعله أثقل قليلاً من آيفون 18 برو ماكس الذي يزن 249 غراماً.

اعتمد التصميم على مفصل مطبوع ثلاثي الأبعاد وإطار من التيتانيوم المصقول، مع استخدام مواد معاد تدويرها بنسبة 35% تشمل التيتانيوم والألومنيوم. تتوفر ألوان "ليلة السماء" و"الأبيض النجمي" حصرياً لهذا النموذج، في حين تأتي نماذج البرو بأربعة ألوان مختلفة.

الفروقات في أنظمة الكاميرا والتسجيل

يعتمد نظام كاميرا آيفون ديو على فتحة عدسة رئيسية ثابتة f/1.6، ويدعم تكبيراً بصرياً يصل إلى 4 أضعاف فقط مقارنة بـ 16 ضعفاً في نماذج البرو. تلتقط الكاميرا الأمامية الخارجية صوراً بدقة 12 ميجابكسل، وتعاني الكاميرا الداخلية المخفية تحت الشاشة من محدوديات في التصوير الليلي وأنماط الصور.

يسجل الجهاز الفيديو بصيغ HEVC وH.264 فقط، بينما تدعم نماذج البرو صيغ ProRes الخام للمحترفين. رغم ذلك، يوفر آيفون ديو ميزة المعاينة المزدوجة أثناء التصوير ومكالمات فيديو عبر فيس تايم باستخدام الكاميرا الخلفية مع خاصية التكبير، وهي ميزات تفتقدها سلسلة البرو.

الأداء التقني وخيارات التخزين والشحن

تشترك الأجهزة الثلاثة في استخدام معالج A20 برو مع شاشة عرض فائقة الرقة تدعم 120 هرتز، لكن آيفون ديو يعتمد على مستشعرات ضوء محيطي رباعية مقابل مستشعرين مزدوجين في نماذج البرو. يستمر عمل بطارية آيفون ديو حتى 24 ساعة للاستخدام النموذجي، وتشحن حتى 50% من طاقتها خلال 20 دقيقة باستخدام محول 60 واط أو أعلى.

تتوفر سعات التخزين بخيارات 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت و2 تيرابايت للأجهزة كافة، حيث يرتفع سعر آيفون ديو بسعة 2 تيرابايت إلى 3199 دولاراً مقابل 2499 دولاراً لنظيره من البرو ماكس. يدعم الهاتف بطاقتي eSIM فقط عالمياً، وسيبدأ دعم قلم أبل (USB-C) له لاحقاً في عام 2026.

نظام الحماية والتوافق مع الملحقات

تعتمد نماذج البرو على نظام بصمة الوجه، بينما يستخدم آيفون ديو بصمة اللمس المدمجة في الزر الجانبي ولا يتضمن زر الإجراءات المخصص الموجود في سلسلة البرو. تتوافق إكسسوارات ماج سيف مع آيفون ديو للحافظات والشواحن اللاسلكية فقط دون المحافظ.

ينصح الدليل باختيار نماذج البرو للمصورين المحترفين بسبب تنوع العدسات وأدوات التحكم اليدوي المتقدمة المتاحة فيها.