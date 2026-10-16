مصادر حمض الطرطريك وخصائصه الكيميائية

حمض الطرطريك هو حمض عضوي بلوري أبيض اللون يتواجد بشكل طبيعي في العديد من الفواكه، ويُعد العنب الفاكهة الأبرز التي يحتويها. يُعرف هذا الحمض بخصائصه الكيميائية المميزة واستخداماته الواسعة في الصناعات الغذائية والكيميائية، حيث يُضاف إلى الأطعمة كمضاد للأكسدة تحت الرمز الدولي E334، كما يُستخدم لإضفاء طعم حامض مميز عليها.

يوجد حمض الطرطريك بصورة طبيعية في تشكيلة متنوعة من الفواكه التي نتناولها يوميًا. وبالإضافة إلى العنب الذي يعتبر المصدر الرئيسي والأكثر بروزًا لهذا الحمض، فإنه يتواجد أيضًا في التمر الهندي والموز والأفوكادو والحمضيات. هذه الانتشار الطبيعي يجعله مادة متاحة بسهولة للاستخدام في مختلف التطبيقات.

من الناحية الكيميائية، يُصنف حمض الطرطريك ضمن مجموعة أحماض ألفا-هيدروكسي كربوكسيليك. ويتميز بكونه حمضًا ثنائي البروتون في خصائصه الحمضية، كما أنه ينتمي إلى نوع ألداريك في التصنيفات الحمضية. علميًا، يُعتبر هذا الحمض مشتقًا ثنائي الهيدروكسيل من حمض السكسينيك. ونظرًا لهذه التركيبة، يعتبر حمض الطرطريك الطبيعي مادة أولية مفيدة جدًا في مجال التركيب العضوي.

كريمة الترتار ومسحوق الخبز واستخدامات الطعام

عند الحديث عن مشتقات هذا الحمض، يبرز ملح يسمى "بيترات البوتاسيوم"، والذي يعرف بالاسم الشائع "كريمة الترتار". تتكون كريمة الترتار بشكل طبيعي أثناء عملية التخمر، وهي مرحلة حيوية في معالجة بعض المنتجات الزراعية. لا تُستخدم كريمة الترتار بمفردها دائمًا، بل تُخلط عادةً مع بيكربونات الصوديوم لصنع منتج معروف عالميًا.

يُباع المزيج الناتج عن خلط كريمة الترتار مع بيكربونات الصوديوم باسم "مسحوق الخبز". يُستخدم مسحوق الخبز على نطاق واسع كعامل تخمير أساسي في تحضير الطعام، مما يساعد في انتفاخ العجين وتحسين قوام المخبوزات. أما الحمض نفسه، فيُضاف مباشرة إلى الأغذية لأغراض محددة، منها العمل كمضاد للأكسدة لحماية الطعام، ومنح الأطعمة طعمًا حامضًا مميزًا يحسن النكهة العامة.

الجدول الدوري لاستخدامات ومشتقات الحمض

البند التفاصيل المستمدة من الحقائق الاسم العلمي حمض عضوي بلوري أبيض اللون أهم مصدر طبيعي العنب فواكه أخرى تحتويه التمر الهندي، الموز، الأفوكادو، الحمضيات اسم الملح المشتق بيترات البوتاسيوم (كريمة الترتار) منتج الخبز مسحوق الخبز (مزيج مع بيكربونات الصوديوم) الرمز الدولي كمضاد أكسدة E334 التصنيف الكيميائي حمض ألفا-هيدروكسي كربوكسيليك، ثنائي البروتون، نوع ألداريك

تلخص هذه المعلومات الدور الحيوي لحمض الطرطريك بدءًا من وجوده الطبيعي في الفواكه وصولاً إلى تحوله إلى مواد مساعدة في الطهي والصناعة. سواء كان ذلك عبر شكله الخام كمضاد للأكسدة وحامل للنكهة، أو عبر مشتقاته مثل كريمة الترتار ومسحوق الخبز، يبقى هذا المركب عنصرًا أساسيًا في الكيمياء الغذائية.