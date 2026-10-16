رسالة الانتظار وتوقيت الحجز المعتاد

شهد متجر أبل الإلكتروني تعطلاً فنياً مفاجئاً قبل لحظات من بدء استقبال الطلبات المسبقة لهاتف آيفون Duo الجديد. حدث هذا الخلل صباح يوم الجمعة 16 أكتوبر، بالتزامن مع الموعد المحدد لانطلاق مرحلة الحجز في تمام الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.

ظهرت شاشة المتجر رسالة للمستخدمين تفيد بأن الإقبال المبكر محبوب جداً، وأن المنصة تصبح جاهزة للعمل خلال لحظات. تعتمد شركة أبل على توقيت 5:00 صباحًا لفتح باب الطلبات المسبقة منذ عدة سنوات، متجنبة بذلك التوقيت التقليدي الذي يبدأ عند 12:01 صباحًا.

استمر التعطل لفترة وجيزة قبل استعادة الخدمة لتمكين العملاء من إتمام عمليات الشراء عبر المنصة الرقمية للشركة.

نطاق الإطلاق العالمي والألوان المتاحة

أصبح بإمكان العملاء في أكثر من 70 دولة ومنطقة تقديم طلباتهم فور عودة الموقع إلى وضعه الطبيعي بعد العطل الفني. شملت قائمة الدول المتاحة للحجز كلاً من أستراليا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واليابان والمكسيك والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة.

يُعد هاتف آيفون Duo أول جهاز قابل للطي تطرحه شركة أبل في سوق الهواتف الذكية العالمية. يتوفر الجهاز بلونين هما ستار وايت ونايت سكاي، ليختار المستخدم بينهما حسب الرغبة.

خيارات التخزين والأسعار ومواعيد التسليم

تأتي سعات التخزين في الجهاز الجديد بأربعة خيارات متنوعة هي 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت و2 تيرابايت. يبدأ سعر الجهاز في السوق الأمريكية عند 1999 دولارًا أمريكيًا للنسخة الأساسية ذات السعة الأقل.

ينطلق البيع الفعلي وتسليم الطلبات الأولى للعملاء يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري. ستتوسع لاحقاً قائمة توفر الجهاز لتشمل 28 دولة ومنطقة إضافية بحلول يوم الجمعة 30 أكتوبر.