انتقادات ترامب للهجمات الأوكرانية وصفقة الوقود

صرّح دونالد ترامب بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصعب في التعامل من فلاديمير بوتين، وذلك خلال مقابلة أجراها مع قناة "نيوزماكس"، بينما عقد زيلينسكي سلسلة اجتماعات مكثفة مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس.

وصف ترامب زيلينسكي بأنه ليس شخصاً جيداً للتعامل معه ولا يريد التسوية حقاً، مؤكداً أنه ليس معجباً به على الإطلاق. وانتقد الرئيس الأمريكي الهجمات الأوكرانية المتجددة على مصافي النفط الروسية ووصفها بأنها عار، مشيراً إلى أن هذه الضربات ترفع أسعار النفط العالمية رغم وجود أهداف أخرى يمكن ضربها.

أعرب ترامب عن إحباطه لاستمرار استهداف المصافي بعد إعلان الولايات المتحدة صفقة لاستيراد 300 ألف طن من الديزل الروسي. وتهدف هذه الصفقة الأمريكية بوضوح إلى خفض أسعار الوقود في السوق الأمريكية الداخلية.

غضب زيلينسكي وجولاته الدبلوماسية في لندن

غضب زيلينسكي من الصفقة الأمريكية الجديدة ووصفها صراحة بأنها هدية لبوتين. وغادر الرئيس الأوكراني لندن بعد لقاء جمعته قبل يوم من ذلك برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقر رقم 10.

محادثات مكثفة مع قادة الناتو والاتحاد الأوروبي

التقى زيلينسكي يوم الخميس الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي في إطار جولته الأوروبية. واجتمع الرئيس الأوكراني في اليوم نفسه برؤساء بولندا وفرنسا والدنمارك وبلجيكا لبحث سبل الدعم المستمر.

أكد زيلينسكي في قمة الجمعة أنه سيعقد محادثات مع رئيسي المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية لتعزيز التعاون. وذكر أيضاً أنه سيلتقي رؤساء وزراء هنغاريا وفنلندا والسويد لمناقشة الملفات الأمنية الراهنة.