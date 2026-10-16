تعثر أرسنال وقلة الإنتاج الهجومي

بدأ جدول دوري السوبر النسائي لموسم 2026-27 بخمسة انتصارات متتالية حققها نادي مانشستر سيتي حامل اللقب، بينما دخلت أرسنال الموسم كثالث مرشح للفوز باللقب حسب توقعات شركة أوبتا قبل انطلاق المنافسات.

حصل فريق أرسنال على نقطتين فقط في المباريات الأربع الأخيرة، مما أثر سلباً على فرصه في الفوز بالبطولة رغم تسجيل هوامش أهداف متوقعة إيجابية بلغت 2.2 ضد كريستال بالاس و1.2 أمام مانشستر يونايتد.

انتهت مباراة الفريق مع يونايتد بالتعادل 1-1 بعد هدف لسميلة هولمبرغ في الدقيقة 95، ولم تسجل اللاعبات الأخريات غير ليزا باوم وأليسيا روسو أي أهداف أخرى.

تقل أهداف روسو عن المتوقع بمقدار 1.28 هدف، بينما احتلت ستيف كاتلي المركز 31 بين 125 لاعبة في مقياس athleticism الخاص بشركة Gradient Sports لتكون الأعلى تصنيفاً في تشكيلة أرسنال.

فجوة البيانات والأداء الفعلي لبرايتون

توقعت أوبتا احتلال برايتون للمركز السابع، إلا أن البيانات الأساسية تشير إلى استحقاقه المركز الثالث بفارق 0.1 نقطة متوقعة عن مانشستر سيتي بعد موسم 2024-25 الذي حل فيه خامساً.

انتهى لقاء برايتون وأستون فيلا بالتعادل 1-1 رغم تفوق الأول في الأهداف المتوقعة بنسبة 3.17 مقابل 0.03 للخصم، كما خسر أمام لندن سيتي ليونيسز بنتيجة 2-0 بعد إضاعة أربع فرص كبيرة محددة من قبل أوبتا.

تأمل البيانات في تكرار إنجاز الموسم السابق أو تحسينه خلال الجولات القادمة لتصحيح الفجوة بين التوقعات الإحصائية والنتائج الميدانية.

فعالية الاستحواذ العالي وتسجيل الأهداف

يقيس مؤشر الاستحواذ العالي لشركة أوبتا استعادة الكرة ضمن 40 متراً من مرمى الخصم لبدء هجمة جديدة، وقد احتلت الأندية الخمسة ذات أقل عدد من هذه الاستحواذات المؤدية للتسديدات المراكز الخمسة الأخيرة في موسم 2025-26.

جاء كريستال بالاس في المركز الثالث بـ 12 استحواذاً عالياً أدى لتسديدات خلف تشيلسي وتوتنهام، مسجلاً أعلى نسبة في الدوري بلغت 33.3% لاستعادات الكرة في آخر 40 متراً أدت إلى تسديدات.

حل بيرمنغهام ثانياً بنسبة 28.6% في فعالية الاستحواذ العالي بين الفرق الصاعدة، وتعادل مع توتنهام كأكثر الفرق تسجيلًا للأهداف من هذه الضغط بثلاثة أهداف لكل منهما.

أوسيان هورتريه تقود هجوم بيرمنغهام

سجلت جميع أهداف بيرمنغهام الثلاثة اللاعبة الفرنسية أوسيان هورتريه لتتصدر قائمة هدافي الدوري بخمسة أهداف، حيث استحوذت اللاعبة البالغة 22 عاماً على الكرة مباشرة قبل هدفين من أهداف فريقها الناتجة عن الضغط العالي.

سجلت هورتريه أهدافاً في الدقائق الأولى من مباريات ضد بالاس وبرايتون، مما يظهر فائدة الضغط المبكر في تغيير مجرى النتائج لصالح فريقها.