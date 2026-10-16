تفاصيل الإصابة وسجل اللاعب الصحي

خضع رييس جيمس، قائد فريق تشيلسي الإنجليزي، لعملية جراحية ناجحة في ركبتِه ضمن أحد المراكز الطبية المتخصصة، بعد تعرضه لإصابة خلال جلسة تدريبية سبقت مباراة الفريق ضد بورنموث الأسبوع الماضي.

يبلغ عمر المدافع الدولي 26 عاماً، ويعاني من سجل إصابات متعدد على مدار المواسم القليلة الماضية أثر على مشاركاته الدولية منذ كأس العالم 2022 في قطر. رغم ذلك، شهد الموسم الماضي تحسناً ملحوظاً في وضعه الصحي، حيث لعب دوراً بارزاً في وصول منتخب إنجلترا إلى نصف النهائي وحصوله على الميدالية البرونزية بعد الفوز في مباراة المركز الثالث.

أجبرت هذه المشكلة الصحية الجديدة اللاعب على الانسحاب من قائمة منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، ليبدأ حالياً برنامج إعادة تأهيل تحت الإشراف المباشر للطاقم الطبي لنادي تشيلسي دون تحديد موعد دقيق لعودته للملاعب.

جدول مباريات تشيلسي القادم

يستعد الفريق الأزرق للسفر لمواجهة نادي إيفرتون في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تنتظره استحقاقات محلية صعبة على أرض ملعبه ستبدأ باستضافة نادي توتنهام اللندني ثم مانشستر يونايتد.

يتضمن جدول أعمال الفريق أيضاً زيارة خارجية إلى ملعب نادي ليفربول ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، في وقت انتهت فيه مواجهة الأسبوع السابق بين تشيلسي وبورنموث بفوز كبير لأصحاب الأرض بنتيجة 5-1 قبل ظهور إصابة قائدهم.

استحقاقات المنتخب الإنجليزي المقبلة

تنطلق فترة التوقف الدولية القادمة في بداية شهر نوفمبر المقبل، حيث يستعد منتخب إنجلترا لاستضافة نظيره الكرواتي على أرض ملعب ويمبلي الشهير في لندن.

غياب جيمس عن هذه القائمة يأتي بعد مساهماته السابقة مع المنتخب الذي حقق إنجازات مهمة في المحافل الكبرى، وسط انتظار لمعرفة مدى تأثير غيابه الطويل على خطط الفريقين النادي والمنتخب في المرحلة المقبلة.