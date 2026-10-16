إصلاحات جوهرية لمشاكل الكاميرا وإعادة التشغيل

حصل هاتف Galaxy A16 5G على الإصدار التجريبي الثالث من واجهة One UI 9.0 المعتمدة على نظام أندرويد 17، وذلك للمستخدمين في الهند اليوم. يحمل هذا التحديث رقم إصدار البرنامج الثابت A166PXXU9ZZJ8 ويبلغ حجم ملفه 303.46 ميجابايت.

يشمل التحديث الجديد ثلاثة إصلاحات محددة للأخطاء البرمجية التي أزعجت المستخدمين سابقًا. تم حل مشكلة إعادة تشغيل الجهاز تلقائيًّا التي كانت تحدث عقب تثبيت تحديثات البرنامج.

عالج المطورون أيضًا خللًا تقنيًّا كان يتسبب في ظهور الصور الملتقطة بكاميرا الزاوية الواسعة باللون الأخضر داخل المعرض. بالإضافة إلى ذلك، أُصلح خطأ آخر يجعل الصور تظهر باللون الأسود تمامًا عند استخدام فلاش الكاميرا.

تعزيزات أمنية واسعة لشهر أكتوبر 2026

يتضمن هذا الإصدار التجريبي تصحيح الأمان المحدد لشهر أكتوبر 2026. يعالج هذا التصحيح الأمني مجموعة من 62 ثغرة أمنية مختلفة لتعزيز حماية البيانات على الجهاز.

يأتي دمج هذه الرقعة الأمنية مع تحسينات النظام الأساسية لضمان استقرار عمل الهاتف خلال فترة الاختبار الحالية.

طريقة التثبيت وجدول الإطلاق المستقبلي

يمكن للمستخدمين تثبيت التحديث يدويًّا عبر الدخول إلى قائمة الإعدادات ثم اختيار تحديث البرنامج والتحقق من وجود تحديثات جديدة. سيظهر الملف بحجم 303.46 ميجابايت جاهزًا للتنزيل فور الموافقة على الشروط.

لا توجد معلومات حاليًا عن موعد انتهاء البرنامج التجريبي أو التاريخ المحدد لإصدار النسخة المستقرة النهائية من الواجهة. ينتظر المستخدمون مزيدًا من الإعلانات الرسمية حول الجدول الزمني لإطلاق النظام بشكل واسع.