تصنيف قراءات ضغط الدم وفهم الأرقام

الضغط الطبيعي: يكون عندما ينخفض الضغط الانقباضي عن 120 ملم زئبق والانبساطي عن 80 ملم زئبق.

يكون عندما ينخفض الضغط الانقباضي عن 120 ملم زئبق والانبساطي عن 80 ملم زئبق. الضغط المرتفع قليلاً (Elevated): يُشخص عندما يتراوح الضغط الانقباضي بين 120 و129 ملم زئبق، بشرط أن يظل الانبساطي أقل من 80 ملم زئبق.

يُشخص عندما يتراوح الضغط الانقباضي بين 120 و129 ملم زئبق، بشرط أن يظل الانبساطي أقل من 80 ملم زئبق. المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم: وهي الفئة التي تنتمي إليها قراءة 130/70، حيث يساوي الضغط الانقباضي 130 أو يتجاوزها، أو عندما يصل الانبساطي إلى 80 فأكثر.

وهي الفئة التي تنتمي إليها قراءة 130/70، حيث يساوي الضغط الانقباضي 130 أو يتجاوزها، أو عندما يصل الانبساطي إلى 80 فأكثر. المرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدم: تُشخص إذا كان الضغط 140/90 ملم زئبق أو أعلى بشكل مستمر.

المخاطر والأسباب وخيارات التعامل مع الحالة

لا، قراءة ضغط الدم 130/70 لا تُعتبر طبيعية وفقاً للمعايير الطبية الحالية. على الرغم من أن الرقم السفلي (الانبساطي) وهو 70 يقع ضمن النطاق الطبيعي، إلا أن الرقم العلوي (الانقباضي) الذي يبلغ 130 يضع هذه القراءة ضمن تصنيف "المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم". السبب في هذا التصنيف هو أن الضغط الانقباضي 130 يساوي أو يتجاوز عتبة التشخيص المحددة بـ 130/80. التعريف الطبي لكلمة «طبيعي» يستبعد بوضوح أي قراءة انقباضية تصل إلى 130، حتى لو كان الضغط الانبساطي مثالياً عند 70. لذلك، فإن الإجابة المباشرة على سؤال الباحث هي أن هذه الحالة ليست طبيعية وتتطلب انتباهاً، حيث أن الضغط الطبيعي لمعظم البالغين أثناء الراحة يجب أن يكون أقل من 120 ملم زئبق انقباضياً وأقل من 80 ملم زئبق انبساطياً.لفهم لماذا لا تُعد قراءة 130/70 طبيعية، يجب النظر في كيفية تكوين قياس ضغط الدم وتصنيفاته المختلفة. يتكون القياس من رقمين: الانقباضي (الأول) والانبساطي (الثاني)، وتقاس الوحدة بالمليمتر الزئبقي. يعتمد التصنيف الطبي على هذه الأرقام لتحديد حالة الشخص الصحية بدقة:من المهم الإشارة إلى أن هذا التصنيف يعتمد على قياسات مستمرة وليس قراءة واحدة عابرة قد تتأثر بعوامل مؤقتة. كما أن هذه الأرقام تنطبق على معظم البالغين، بينما توجد أرقام مختلفة تماماً تنطبق على الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، تبدو المراقبة المتنقلة للضغط على مدار 24 ساعة أكثر دقة من القياس التقليدي في العيادة لتأكيد التشخيص.يُعد ارتفاع ضغط الدم حالة خطيرة غالباً ما تمر دون أعراض، حيث أن الحالة عادة لا تسبب أعراضاً بحد ذاتها، مما يجعل حوالي نصف المصابين به لا يعرفون أنهم مصابون به. ومع ذلك، فهو عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية وأمراض الشرايين التاجية وفشل القلب. تشمل المخاطر الأخرى المرتبطة بهذه الحالة: الرجفان الأذيني، مرض الشريان المحيطي، فقدان البصر، أمراض الكلى المزمنة، والخرف. عالمياً، يؤثر ارتفاع الضغط على 33% من السكان، وكان عاملاً في 19% من جميع الوفيات في إحصاءات عامة تعود لعام 2019. بالنسبة للأسباب، فإن حوالي 90–95% من حالات ارتفاع الضغط هي أولية ناتجة عن مزيج من عوامل نمط الحياة والجينات. تشمل عوامل الخطر الرئيسية: الملح الزائد، الوزن الزائد، التدخين، قلة النشاط البدني، واستخدام الكحول. أما النسبة المتبقية وهي 5–10% من الحالات فتكون ثانوية وسببها واضح مثل أمراض الكلى المزمنة أو اضطرابات الغدد الصماء أو حبوب منع الحمل. فيما يتعلق بالتعامل مع قراءة مثل 130/70 التي تقع في نطاق الجدل الطبي، فإن فائدة العلاج الدوائي للضغط بين 130/80 و160/100 ملم زئبق غير واضحة تماماً؛ فبعض المراجعات تجد فائدة وأخرى لا تجد فائدة واضحة. في المقابل، يُوصى بالعلاج الدوائي بوضوح للحالات التي تتجاوز 160/100 ملم زئبق لما له من أثر في تحسين متوسط العمر المتوقع. الخطوة الأولى الموصى بها دائماً هي إجراء تغييرات في نمط الحياة، والتي تشمل: فقدان الوزن، ممارسة التمارين الرياضية، تقليل الملح والكحول، واتباع نظام غذائي صحي. إذا لم تكفِ هذه التغييرات الحياتية للسيطرة على الأرقام، يمكن اللجوء إلى أدوية خفض ضغط الدم، حيث إن تناول ما يصل إلى ثلاثة أدوية معاً يمكن أن يتحكم في الضغط لدى 90% من الناس.