جواز المسيار، أو ما يُعرف بـ «نكاح المسيار» و«زواج المسيار»، هو عقد زواج مسموح به لدى معظم علماء السنة المسلمين، ويتميز بشكل أساسي بتنازل الزوجة الطوعي عن حقوق زوجية محددة مثل السكن المشترك والسكن المستقل والنفقة المالية، بينما يتنازل الزوج عن حق الاستمتاع بخدمة الزوجة للمنزل. يهدف هذا النوع من العقود إلى إعطاء شرعية قانونية لسلوك قد يُعتبر خلاف ذلك زنى أو علاقة غير شرعية، وهو منتشر في بعض الدول الإسلامية كحل للرجال الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الزواج التقليدي.

تعريف العقد وطبيعة التنازل عن الحقوق

يعتمد التعريف القانوني والشرعي لزواج المسيار على كونه عقداً يعترف بسلوك قد يكون غير شرعي بدونه، حيث تكمن سمة هذا العقد المميزة في التركيز الأساسي على التنازل عن الحقوق بين الطرفين. وفقاً للمعلومات المتاحة، فإن الحقوق التي يتم التنازل عنها صراحة هي:

حقوق تتنازل عنها الزوجة: تشمل الحق في النفقة (nafaqa)، والحق في السكن المشترك، والحق في سكن مستقل.

تشمل الحق في النفقة (nafaqa)، والحق في السكن المشترك، والحق في سكن مستقل. حقوق يتنازل عنها الزوج: تشمل الحق في جعل الزوجة ربة منزل أو الاستفادة من خدمتها للمنزل (حق الحضانة المنزلية).

لا يذكر النص شروطاً إضافية غير التنازل عن السكن والنفقة وخدمة المنزل، كما لا توجد تفاصيل حول إجراءات التسجيل الرسمي أو الوثائق المطلوبة في المحاكم لإبرام هذا العقد beyond التنازل عن الحقوق المذكورة. كذلك، لا توجد معلومات حول مدة العقد أو شروط إنهائه في النص المقدم، ولا يذكر خطوات إجرائية محددة لعقد الزواج غير ما تم ذكره من تنازل.

الدوافع الاجتماعية والاقتصادية والحكم الشرعي

تنتشر ممارسة زواج المسيار في بعض الدول الإسلامية دون تحديد أماكن جغرافية دقيقة داخل هذه الدول، ويعود الدافع الاقتصادي للرجال كسبب رئيسي لاستخدام هذا النوع من الزواج، حيث يلجأ إليه من لا يستطيع تحمل تكاليف الزواج التقليدي. ورغم أن العديد من علماء السنة يعتبرون ممارسة زواج المسيار جائزة شرعياً، إلا أن الإجماع المذكور هو لـ «معظم» علماء السنة وليس كلهم أو جهة رسمية واحدة.

على الرغم من الجواز الشرعي عند البعض، فإن الممارسة تعاني من وصمة عار اجتماعية تُعد السمة البارزة لموقف المجتمع من هذه الممارسة. ولا يذكر المقال ردود فعل رسمية من حكومات أو مؤسسات دينية محددة بأسمائها، ولا توجد أسماء فقهاء أو مراجع دينية محددة وردت أسماؤهم في النص لتأييد أو معارضة هذا الرأي.

معلومات غير متوفرة حول الإجراءات والأرقام

بالنسبة للباحثين عن تفاصيل دقيقة قد لا تتوفر في الحقائق الحالية، يجب التنويه إلى النقاط التالية التي لم يتم الإعلان عنها أو ذكرها في المصادر المعتمدة:

لا يذكر المقال أسماء أشخاص محددين شاركوا في حالات زواج مسيار.

لا توجد تواريخ محددة لوقوع أحداث أو إصدار فتاوى بخصوص الزواج، ولا أي تواريخ ميلاد أو وفاة أو أحداث تاريخية مرتبطة به.

لا توجد أرقام إحصائية عن عدد عقود زواج المسيار المبرمة.

لا تذكر أسعاراً أو مبالغ مالية محددة تتعلق بتكاليف العقد أو النفقة المتنازل عنها.

لا توجد روابط إلكترونية محددة مذكورة سوى الإشارة العامة لمصدر ويكيبيديا.

لا يذكر المقال ما سيحدث مستقبلاً أو خطوات تالية بعد إبرام العقد.

ويُعرف هذا الزواج أيضاً بأسماء أخرى مثل «زواج المسافر» أو «زواج النهار»، وتترجم اسمه بالرومانية إلى «nikāḥ al-misyār» أو «zawāj al-misyār». ولا يوجد تضارب في المعلومات حول تعريف أو أحكام الزواج في النصوص المرجعية، حيث يبقى التركيز منصبا على طبيعة التنازل كجوهر لهذا العقد.