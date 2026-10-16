جدول الإنتاج وتأكيدات السلامة الأولية

عرضت شركة تسلا يوم الخميس نموذجًا جديدًا من سيارة رودستر 2 الرياضية داخل منشأة اختبار تطوير الصواريخ التابعة لسبيس إكس، حيث حلقت المركبة لمسافة بضعة عشرات من الأقدام عبر مناورة اهتزازية غير سلسة.

من المقرر أن يبدأ إنتاج هذه المركبة عام 2028، دون تحديد سعر نهائي لها حتى الآن. وأكد إيلون ماسك أن العرض جرى بدون ركاب بشريين لضمان عدم وقوع أي إصابات خلال التجربة.

اعترف ماسك بأن شرعية المركبة غير مؤكدة في جميع المناطق، مشيرًا إلى أنها ليست مصممة بشكل أمثل للسلامة في مرحلتها الحالية.

عقبات التصاريح الفيدرالية ومتطلبات الترخيص

أشار خبراء طيران إلى أن تحليق المركبة قانونيًا يتطلب العديد من التصاريح الحكومية والإجراءات البيروقراطية المعقدة. وذكر سكوت ميلر أن إدارة الطيران الفيدرالية تملك الولاية القانونية على أي آلة تغادر سطح الأرض.

أوضح مايكل ماكورميك أن أي مركبة طائرة تزن أكثر من 250 رطلاً تقريبًا تحتاج إلى موافقة إدارة الطيران الفيدرالية، متوقعًا أن عملية الحصول على الشهادة قد تستغرق عامًا واحدًا على الأقل.

سيتطلب قيادة هذه المركبة من المالكين الحصول على ترخيص طيران ترفيهي بدلاً من رخصة القيادة العادية المعتادة.

قيود التشغيل الأرضي وتحديات الوزن الهندسية

تشترط معظم الولايات إقلاع الطائرات وهبوطها من مطارات أو منصات هليكوبتر مخصصة، مما قد يقتصر تشغيل المركبة فعليًا على قطع أرض خاصة كبيرة بسبب قوانين الولايات والمحليات.

أشار سكوت ميلر إلى أن الوزن يمثل عدوًا للطائرات بينما هو ضروري لسلامة السيارات على الطرق، معربًا عن إعجابه بالعرض.

اعتبر ميلر أن وصول المنتج للإنتاج سيكون إنجازًا هندسيًا وإنتاجيًا مذهلًا نظرًا لهذه التحديات المتعارضة.

مشاريع الطيران الكهربائي الحالية وسوابق الشهادات

تعمل إدارة الطيران الفيدرالية حاليًا على قواعد ومشاريع تجريبية لمركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) التي تنقل ما يصل إلى أربعة ركاب لمسافات تتراوح بين 20 و150 ميلاً باستخدام محركات كهربائية صغيرة.

أطلقت إدارة ترامب هذا العام مشروعًا تجريبيًا محدودًا لمدة ثلاث سنوات لاختبار هذه التقنية في عدة ولايات.

يُذكر أن حصول الشركات المصنعة لتقنيات الطيران على شهادات من الحكومة الفيدرالية استغرق سنوات عديدة في السوابق السابقة.