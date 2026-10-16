ما هو سلس البول: تعريف واضح وأنواعه وعوامل الخطر الرئيسية تصنيف صحة

سلس البول هو أي تسرب غير متحكم فيه للبول، ويُعرف أيضًا بالتبول اللاإرادي. هذه المشكلة شائعة ومُزعجة وقد تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة، حيث تُعد من الحالات الطبية الموصومة اجتماعيًا مما يخلق حواجز أمام الإدارة الناجحة ويزيد المشكلة سوءًا. غالبًا ما يكون الناس خجولين جدًا لطلب المساعدة الطبية ويحاولون إدارة العرض سرًا بعيدًا عن الآخرين، رغم أن الحالة قد تكون نتيجة لحالة طبية كامنة لكنها لا تُبلغ عنها للأطباء بالمعدل الكافي. أنواع سلس البول وعوامل الخطر يظهر سلس البول بأشكال مختلفة تعتمد على السبب الكامن وراء التسرب، ويمكن تصنيفه إلى أربعة أنواع رئيسية تغطي معظم الحالات السريرية. النوع الأول هو سلس البول الإلحاحي الناتج عن فرط نشاط المثانة، بينما النوع الثاني هو سلس البول الإجهادي الناتج عن ضعف عمل عضلة المصرّة الإحليلية أو فرط حركة عنق المثانة أو الإحليل. أما النوع الثالث فهو سلس البول الفيضي الناتج عن ضعف انقباض المثانة أو انسداد الإحليل، والنوع الرابع هو سلس البول المختلط الذي يتضمن ميزات من أنواع أخرى مختلفة. توجد عدة عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بهذه الحالة، وتشمل عوامل الخطر الرئيسية جراحة الحوض، الحمل، الولادة، اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وانقطاع الطمث. تجدر الإشارة إلى أن سلس البول شائع لدى النساء المسنات ويُعد قضية مهمة في رعاية صحة المسنين. كما يُستخدم مصطلح «التبول الليلي» غالبًا للإشارة إلى سلس البول لدى الأطفال، مثل التبول في الفراش ليلًا. خيارات العلاج والفعالية المتوقعة تتنوع الخيارات المتاحة للتعامل مع سلس البول وتشمل العلاجات التالية: العلاج السلوكي، تمارين عضلات قاع الحوض، تدريب المثانة، الأدوية، الجراحة، والتحفيز الكهربائي. تشير المعطيات إلى أن العلاجات التي تتضمن علاجًا سلوكيًا أكثر احتمالًا لتحسين أو علاج سلس البول الإجهادي والإلحاحي والمختلط مقارنة بغيرها. في المقابل، هناك أدلة محدودة تدعم فائدة الهرمونات وعوامل ملء ما حول الإحليل في معالجة هذه الحالة. يجب على المرضى الانتباه إلى أن مضاعفات العلاجات وسلامتها على المدى الطويل تختلف وتكون متغيرة من حالة لأخرى. نظرًا للطبيعة المحرجة للمشكلة، يبقى التحدي الأكبر هو كسر حاجز الصمت والخجل لتشجيع المصابين على طلب المساعدة الطبية المناسبة بدلاً من محاولة إدارة الأمر بمعزل عن الآخرين، مما يسمح بتشخيص الحالة الكامنة وبدء خطة علاجية فعالة تحسن من جودة الحياة.