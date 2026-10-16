قصة جيش الفيل ومحاولة هدم الكعبة

تُعرف «سنة الظهر» في التاريخ الإسلامي باسم عام الفيل، وهي السنة التي توافق تقريبًا عام 570 إلى 571 ميلادي، وتتميز بحدثين جوهريين هما ولادة النبي محمد في هذه السنة وفقًا للمصادر الأدبية الإسلامية، ومحاولة الملك الحبشي أبرهة هدم الكعبة في مكة بجيش ضم فيلة حرب قبل أن يدمره الله. هذا العام لم يكن مجرد محطة زمنية عابرة، بل أصبح نقطة انطلاق لحساب السنوات في شبه الجزيرة العربية قبل اعتماد التقويم الهجري لاحقًا.

تدور أحداث هذه السنة حول حملة عسكرية قادها أبرهة، الملك الحبشي المسيحي لمملكة حمير، الذي سار نحو الكعبة في مدينة مكة المكرمة بجيش كبير تضمن فيلة حرب. كان الهدف المعلن لأبرهة هو هدم الكعبة، غير أن الخطة واجهت توقفًا مفاجئًا عند حدود مكة حيث رفض الفيل القائد المسمى «محمود» الدخول إلى المدينة.

وفقًا للرواية الواردة في سورة الفيل بالقرآن الكريم، فإن الله تدخل لحماية البيت الحرام بإرسال طيور صغيرة حملت حصى، مما أدى إلى تدمير الجيش بأكلو وموت أبرهة نفسه. وقد سجل القرآن هذا الحدث كآية واضحة، بينما تشير المصادر التاريخية إلى أن الهجوم وقع تحديدًا في مكة المكرمة، ليصبح هذا اليوم فاصلاً في تاريخ المنطقة.

التأريخ والاختلافات بين المصادر والأدلة الأثرية

بعد وقوع الحدث، بدأ الناس في شبه الجزيرة العربية باستخدام هذا العام كطريقة رسمية لحساب السنوات، واستمر العمل بهذا التقويم حتى تم استبداله بالتقويم الهجري في عهد عمر بن الخطاب. ومع الأهمية الكبيرة لهذا العام، يوجد اختلاف ملحوظ في تحديد تاريخه الدقيق بين مختلف المصادر:

المصادر الإسلامية: تحدد السنة بما يوافق 570 إلى 571 ميلادي.

تحدد السنة بما يوافق 570 إلى 571 ميلادي. الأدلة الأثرية: تشير الاكتشافات في جنوب الجزيرة العربية إلى أن العام قد يكون 569 أو 568 ميلادي.

يعود تاريخ هذه الاكتشافات الأثرية إلى حوالي عام 570 ميلادي، وهو الوقت الذي أطاحت فيه الإمبراطورية الساسانية بالحكام المرتبطين بالأكسوميين في اليمن، مما يضفي بعدًا سياسيًا إضافيًا على تلك الفترة. وعلى الرغم من هذا الاختلاف في الأرقام بين 568 و571، إلا أن الثابت تاريخيًا هو ارتباط هذا العام بولادة شخصيات بارزة؛ فهو ليس فقط عام ولادة النبي محمد، بل سُجّل أيضًا بأنه عام ولادة عمار بن ياسر.

إن الجمع بين الرواية الدينية المتمثلة في قصة الطيور والفيل محمود، وبين السجلات الأثرية حول تغير الحكم في اليمن، يجعل من «عام الفيل» مرجعية زمنية دقيقة رغم الفارق البسيط في الحسابات الميلادية. ولم يتم الإعلان عن تاريخ يومي محدد بدقة داخل هذه السنة في الحقائق المتاحة، بل اكتفي بتحديد نطاق السنة الميلادية كما ورد في المصادر المختلفة.