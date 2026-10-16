أطلقت شركة «أوبن أي آي» تحديثات جديدة لإضافة متصفح «كروم» الخاصة بنموذج «تشات جي بي تي»، مما يمنح الذكاء الاصطناعي صلاحية الوصول إلى علامات التبويب المفتوحة حالياً على أجهزة المستخدمين.

آلية التفعيل وعرض المقارنات

يتطلب تفعيل هذه الميزة الجديدة ذكر كلمة «كروم» صراحةً داخل تطبيق الويب أو نسخة سطح المكتب. وعرضت الشركة فيديو توضيحياً يظهر كيفية عمل النموذج عبر ثلاث نوافذ متصفحة في وقت واحد لمقارنة المنتجات.

تستطيع الأداة استخراج الأسعار والميزات المختلفة من البائعين ووضعها في جداول مقارنة منظمة. كما يقارن النموذج خدمات المقاولين المتاحة في الصفحات المفتوحة أمام المستخدم بدقة.

أتمتة المهام الإدارية والطبية

بناءً على نتائج المقارنات التي يجريها، تصوغ الأداة رسائل بريد إلكتروني جاهزة للإرسال. ويمكن للنموذج أيضاً ملء نماذج التسجيل الإلكترونية باستخدام البيانات المستخلصة من النوافذ المفتوحة.

يمتد نطاق المساعدة إلى المجال الصحي، حيث يملأ النموذج تفاصيل المواعيد الطبية نيابة عن المستخدم. وبعد ذلك، يضيف هذه المواعيد مباشرة إلى التقويمات الشخصية وتقويمات العمل المرتبطة بالحساب.

الشريط الجانبي والتحكم المتقدم

تم دمج نسخة «تشات جي بي تي» الكاملة داخل الشريط الجانبي للمتصفح، مما يتيح الوصول الفوري لسجل المحادثات دون الحاجة لمغادرة الصفحة الحالية. وتقوم الأداة بتنظيم مجموعات علامات التبويب المفتوحة تلقائياً لتسهيل إدارة المهام.

تتيح نسخة «Work» التحكم في النوافذ لإرسال الرسائل وتنزيل الملفات مباشرة. وتشبه هذه الوظيفة ميزة التصفح التلقائي المدعومة من نموذج «جيميني» المنافس.

يذكر أن متصفح «أطلس» الخاص بشركة «أوبن أي آي» لم يعد متاحاً للاستخدام في الوقت الحالي، فيما تتركز الجهود على تعزيز التكامل مع المتصفحات القائمة مثل «كروم».