يتولى المخرج ستيفن سودربرغ مهمة إنهاء التصوير الرئيسي لفيلم «ذا باتمان بارت 2»، وذلك بعد أخذ المخرج مات ريفز إجازة للتعامل مع مسألة عائلية شخصية. يأتي هذا التدخل لضمان استكمال العمل السينمائي في موعده المحدد ضمن جدول إنتاج استوديوهات دي سي.

آلية التعاون بين المخرجين لضمان استمرارية الإنتاج

سيعمل سودربرغ بشكل مباشر مع ريفز لإكمال الأسابيع الأخيرة من التصوير الرئيسي للفيلم. يهدف هذا التعاون الوثيق إلى تحقيق رؤية ريفز الفنية للفيلم، مع التنسيق الكامل مع طاقم العمل والممثلين الموجودين على الموقع.

أكد ممثل استوديوهات دي سي دعمهم الكامل لتدخل سودربرغ في هذه المرحلة الحاسمة. تتمحور الغاية المعلنة حول توليد لقطات سينمائية تندمج بسلاسة تامة مع المشاهد التي تم تصويرها سابقاً، للحفاظ على تماسك العمل النهائي.

إشادة فنية وتغييرات متتالية في مواعيد العرض

وصف سودربرغ عمل ريفز في الجزء الأول من السلسلة بأنه مذهل ومتماسك بدقة عالية. كان استوديو وارنر برذرز ودي سي استوديوهات قد أعلنوا توقف الإنتاج في أوائل أكتوبر، مما استدعى إعادة جدولة خطة العمل.

شهد الفيلم تأجيلات متعددة لموعد عرضه؛ حيث كان التاريخ الأصلي محدداً في 2 أكتوبر 2026. ثم تأجل الموعد أولاً إلى 1 أكتوبر 2027، قبل أن يُرجأ الإصدار مرة أخرى في يونيو ليصبح في فبراير 2028.

الطاقم التمثيلي وخلفية السلسلة السينمائية

يعود روبرت باتينسون لأداء دور البطولة في الفيلم الثاني، مواصلاً للشخصية التي قدمها بنجاح. ينضم إلى طاقم التمثيل نجوم عالميون منهم سكارليت جوهانسون وكولين فاريل، ما يعزز من التوقعات حول أداء الفيلم.

يشارك أيضاً سيباستيان ستان وأندي سيركيس وجيفري رايت في الأدوار الرئيسية ضمن القائمة الطويلة للممثلين. يذكر أن فيلم «باتمان» الأول من إخراج ريفز قد صدر في مارس 2022، مؤسساً لنجاح تجاري ونقدي كبير.