يُعد الضباب الكثيف من أخطر التحديات التي تواجه السائقين على الطرق المصرية، خاصة في ساعات الصباح الباكر أو خلال فترات تغير الفصول. يتسبب انخفاض الرؤية المفاجئ في فقدان التقدير الصحيح للمسافات وسرعة المركبات الأخرى، مما يزيد من احتمالية الحوادث المتتالية. لا تعتمد السلامة هنا فقط على مهارة السائق، بل على التزامه بقواعد صارمة تحافظ على حياته وحياة الآخرين.

للتعامل مع هذه الظروف بفعالية، يجب اتباع خطوات منهجية تبدأ قبل الحركة وتستمر حتى الوصول إلى الوجهة بأمان. فيما يلي الإجراءات الأساسية التي يجب اتخاذها:

خفض السرعة تدريجياً بمجرد ملاحظة كثافة الضباب، والابتعاد عن الفرامل المفاجئة. تشغيل أضواء الضباب الأمامية والخلفية إن وجدت، أو استخدام الأضواء المنخفضة (الغمازات). زيادة مسافة الأمان بين مركبتك والمركبة التي أمامك إلى ضعف المسافة المعتادة على الأقل. الاستماع إلى الراديو أو تطبيقات المرور لمعرفة حالة الطريق وأي حوادث محتملة. تجنب التجاوز تماماً، فالضباب يخفي المركبات القادمة من الاتجاه المعاكس أو تلك المتوقفة جانباً. استخدام مساحات الزجاج الأمامي بشكل مستمر لإزالة التكثفات والرطوبة العالقة. التوقف في مكان آمن تماماً خارج حرم الطريق إذا أصبحت الرؤية معدومة، مع تشغيل أضواء الانتظار.

قواعد الإضاءة والمسافات الآمنة

يعتقد كثير من السائقين خطأً أن استخدام الأضواء العالية (النور العالي) يساعد على اختراق الضباب، لكن الحقيقة عكسية تماماً. تعمل الأضواء العالية على انعكاس الضوء قطرات الماء المعلقة في الهواء، مما يخلق جداراً أبيض أمام السائق ويقلل الرؤية إلى الصفر تقريباً. لذلك، فإن القاعدة الذهبية هي استخدام الأضواء المنخفضة فقط.

أما بالنسبة للمسافة الآمنة، فهي المعيار الحقيقي للنجاة. في الظروف العادية، تكفي ثوانٍ قليلة للتفاعل، لكن في الضباب، يحتاج الدماغ وقتاً أطول لمعالجة المشهد المشوش. حافظ على مسافة تسمح لك بالتوقف الكامل دون الاصطدام بالمركبة الأمامية إذا توقفت فجأة. قاعدة الثلاث ثوانٍ تتحول إلى ست ثوانٍ أو أكثر حسب الكثافة.

أخطاء شائعة تزيد من خطر الحوادث

هناك سلوكيات خاطئة تنتشر بين السائقين وتؤدي إلى كوارث، أبرزها السير في منتصف الطريق لتفادي المركبات المتوقفة على الجانب. هذا التصرف يعرضك لخطر الدهس من المركبات القادمة من الاتجاه المعاكس والتي قد تكون غير مرئية أيضاً. كذلك، يعد التوقف داخل حارات السير كارثة محققة، حيث قد لا تتمكن المركبات الخلفية من رؤيتك إلا بعد فوات الأوان.

عدم الاعتماد على الأنوار الخلفية للمركبة الأمامية كدليل: قد تؤديك هذه الأنوار إلى الخروج عن الطريق أو الاصطدام بحاجز إذا انحرفت المركبة الأمامية.

قد تؤديك هذه الأنوار إلى الخروج عن الطريق أو الاصطدام بحاجز إذا انحرفت المركبة الأمامية. تجنب المشتتات: أغلق الموسيقى الصاخبة وركز تماماً على الصوت المحيط بك، فقد تسمع مركبة تقترب قبل أن تراها.

أغلق الموسيقى الصاخبة وركز تماماً على الصوت المحيط بك، فقد تسمع مركبة تقترب قبل أن تراها. تنظيف الزجاج جيداً: تأكد من نظافة الزجاج الداخلي والخارجي، فالأتربة مع الرطوبة تشكل طبقة معتمة تقلل الوضوح.

متى تتوقف عن القيادة تماماً؟

إذا وصلت كثافة الضباب إلى حد لا تستطيع فيه تمييز معالم الطريق أو إشارات المرور، أو إذا كانت الرؤية أقل من عشرة أمتار، فإن الخيار الأكثر حكمة هو التوقف. ابحث عن استراحة، أو موقف آمن بعيد عن الكتف المروري، وانتظر حتى تتحسن الأحوال. تذكر أن وصولك متأخراً أفضل من عدم وصولك أبداً. السلامة ليست مجرد سرعة محددة، بل هي وعي دائم بالظروف المحيطة وقدرة على اتخاذ القرار الصحيح في اللحظة الحرجة.