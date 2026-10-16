تُعد صلاة الاستخارة من أعظم أبواب التوكل على الله، وهي وسيلة شرعية يلجأ إليها المسلم عندما يحيرهُ أمرٌ ما بين خيارين مباحين، فيطلب العون من الخالق ليختار له الأصلح. يبحث الكثيرون في مصر والعالم العربي عن الطريقة الصحيحة لأداء هذه الصلاة دون أخطاء، لضمان قبول الدعاء وراحة البال. فيما يلي دليل شامل ومبسط يوضح الخطوات العملية والدعاء المأثور.

النية والطهارة: عقد النية في القلب لأداء صلاة الاستخارة، ثم الوضوء وضوءاً كاملاً وصحيحاً كما تتوضأ للصلاة العادية. أداء الركعتين: قم وصلِّ ركعتين من غير الفريضة. يمكنك أن تنويهما بنية "صلاة الاستخارة" أو بنية "صلاة نافلة" عامة، والأفضل أن تكونا خفيفتين وقصيرتين. القراءة في الصلاة: يستحب أن تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص، وإن قرأت غيرهما فلا حرج. الدعاء بعد السلام: بعد الانتهاء من التسليم، ارفع يديك متضرعاً إلى الله، وابدأ بالثناء على الله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قول دعاء الاستخارة: اقرأ دعاء الاستخارة الكامل بخشوع وحضور قلب، مع استشعار عظمة الله وقدرته على تدبير الأمور. التفويض والختم: عند وصولك لجزء "فإن كنتَ تعلم..."، سمِّ حاجتك أو الأمر الذي تحير فيه بوضوح، ثم أكمل الدعاء وختمه بالصلاة على النبي مرة أخرى.

شروط صحة الاستخارة وآدابها

لكي تكون استخارتك مقبولة ومثمرة، يجب الانتباه إلى عدة نقاط جوهرية تسبق وتلازم الصلاة. أولاً، يجب أن يكون الأمر المراد الاستخارة فيه مباحاً شرعاً، فلا تُستخار في فعل محرم أو واجب، فالواجب يُفعل والمحرم يُترك دون حاجة للاستخارة. ثانياً، ينبغي أن يكون القلب سليماً من الهوى الشخصي القوي؛ فإذا كان ميلك لأحد الخيارين جازفاً وشديداً، فقد يصعب عليك رؤية الإشارة الإلهية بوضوح.

من الآداب المهمة أيضاً البدء بحمد الله والثناء عليه، والصلاة على رسول الله قبل الدعاء وبعده، فهذا أدعى للإجابة. كما يفضل أن تكون في حالة من الخشوع والطمأنينة، وتتجنب الاستعجال في النظر إلى النتائج فوراً.

كيفية فهم نتيجة الاستخارة

كثير من الناس يقعون في خطأ انتظار رؤيا في المنام أو شعور غريب فور الانتهاء من الصلاة، وهذا ليس شرطاً ولا قاعدة. نتيجة الاستخارة تظهر عبر مسار حياتك الطبيعي بعد الصلاة. إليك المؤشرات الحقيقية:

تيسير الأمر: إذا وجدت أن الطريق نحو الخيار الذي نويته أصبح سهلاً، والعقبات تزول من تلقاء نفسها، فهذه علامة خير وقبول.

إذا وجدت أن الطريق نحو الخيار الذي نويته أصبح سهلاً، والعقبات تزول من تلقاء نفسها، فهذه علامة خير وقبول. تعسير الأمر: إذا واجهت عوائق متكررة، أو تأجيلات مستمرة، أو شعوراً بالضيق الشديد عند التفكير في هذا الخيار، فغالباً ما يكون صرف الله لك عنه هو الخير.

إذا واجهت عوائق متكررة، أو تأجيلات مستمرة، أو شعوراً بالضيق الشديد عند التفكير في هذا الخيار، فغالباً ما يكون صرف الله لك عنه هو الخير. الانشراح والقبول: قد يمنحك الله شعوراً بالراحة النفسية والاطمئنان الداخلي تجاه أحد الخيارين دون الآخر.

جدول يوضح الفرق بين التيسير والتعسير كإشارات:

المؤشر دلالته انفتاح الأبواب وسهولة الإجراءات ميل نحو الخير والقبول تعطل الأمور بشكل متكرر وغير متوقع صرف الشر أو اختيار البديل شعور دائم بالقلق والتردد الحاجة لتكرار الاستخارة أو التروي

أسئلة شائعة حول تكرار الاستخارة

يجوز للمسلم أن يكرر صلاة الاستخارة أكثر من مرة إذا لم يتبين له الأمر، أو إذا تغيرت الظروف المحيطة بالموضوع. لا يوجد عدد محدد شرعاً للتكرار، فالمهم هو صدق اللجوء إلى الله. بعض العلماء ينصح بتكرارها سبع مرات إذا استغلق الأمر، ولكن الأهم من العدد هو جودة الخشوع وحسن الظن بالله.

تذكر دائماً أن الحكمة من الاستخارة هي تفويض الأمر لمن يعلم الغيب، وأن ما يختاره الله لك هو الخير المطلق حتى لو خالف هواك الشخصي في البداية. الرضا بقضاء الله هو ثمرة الاستخارة الحقيقية.