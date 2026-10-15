كرّم ممشى المشاهير في هوليوود المصمم الإيطالي الراحل كارلو رامبالدي بنجمة خاصة، وذلك في حفل أقيم يوم الخميس عند العنوان 1611 شارع فاين. شارك في الفعالية عدد من زملائه وعائلته لتخليد إرثه الفني الذي امتد لعقود.

إشادة ديل تورو بإرث السحر السينمائي

قدّم المخرج غييرمو ديل تورو رسالة فيديو وصف فيها رامبالدي بأنه أسطورة السحر العالمية. أشار ديل تورو إلى أن الراحل غيّر مفاهيم المؤثرات الخاصة والمكياج وتحريك العرائس عبر دمجه للحرفية القديمة مع التصميم الدقيق.

جمع بين الرجلين شغف مشترك بالمخلوقات في أفلام الرعب والفانتازيا. اعتمد رامبالدي في إنجازاته على الاستخدام الحرفي للتحريك الآلي، مما منح شخصياته واقعية استثنائية.

مسيرة حافلة بثلاث جوائز أوسكار

وُلد رامبالدي في قرية فيجارانو مايناردا بإقليم إميليا-رومانيا شمال إيطاليا، وتخرج من أكاديمية الفنون الجميلة في بولونيا عام 1951. دخل عالم السينما عام 1956 بعد تصميم تنين لفيلم خيال علمي منخفض التكلفة، وتوفي عام 2012 عن عمر 86 عاماً.

حصد المصمم ثلاث جوائز أوسكار للمؤثرات الخاصة؛ الأولى عن فيلم «كينغ كونغ» عام 1976، والثانية عن «أليين» عام 1979. نال الجائزة الثالثة عن عمله الأيقوني في تصميم شخصية الفيلم «إي تي: الكائن الفضائي» الصادر عام 1983.

تعاونات واسعة مع عمالقة الإخراج

اشتهر رامبالدي بتعاونه مع ستيفن سبيلبرغ في فيلم «لقاءات قريبة من النوع الثالث» قبل نجاح «إي تي». امتدت مسيرته لتشمل العمل مع ديفيد لينش في فيلم «ديون»، ومع ريدلي سكوت وأوليفر ستون.

ضمّت قائمة المتعاونين معه أسماء لامعة مثل فيديريكو فليني، لوتشينو فيسكونتي، وبيير باولو بازوليني. عمل أيضاً مع ماركو فيريري، ماريو بافا، داريو أرجينتو، لوتشو فولتشي، وجون هيوستن.

حضور بارز من العائلة والزملاء

حضر حفل التكريم أنطونيو ساكوني، رئيس استوديوهات سينشيتا، بالإضافة إلى عدة أفراد من عائلة رامبالدي. كما حضر مات وينستون، نجل مصمم المؤثرات ستان وينستون المعروف بتصميم ديناصورات فيلم «الحديقة الجوراسية».