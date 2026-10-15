صلاة الاستخارة هي صلاة يؤديها المسلمون الذين يطلبون الهداية من الله، وتعني حرفياً «صلاة طلب المشورة». تُؤدى هذه الصلاة تحديداً عند مواجهة قرار في الحياة، حيث يلجأ المؤمن إلى ربه لاستشارته واختيار الأفضل له. تتكون الصلاة من وحدتي صلاة أو ركعتين، وتتبع الركعتين دعاء صلاة الاستخارة المخصص لهذا الغرض. بهذا المعنى، تكون الإجابة المباشرة عن سؤال ما هي صلاة الاستخارة أنها وسيلة شرعية لطلب التوفيق والإرشاد الإلهي في الأمور الحياتية المختلفة، بدلاً من الاعتماد على الجهل أو الخرافات.

ماهية الصلاة وأحكامها الأساسية

تُعرف الصلاة باللغة العربية باسم «الصلاة»، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولكن صلاة الاستخارة تتميز بنية خاصة وغاية محددة. فهي ليست مجرد عبادة روتينية، بل هي فعل تعبدي يرتبط بحالة نفسية وذهنية معينة لدى المسلم، وهي التردد أو الحاجة إلى اختيار طريق معين. عندما يواجه الإنسان قراراً مصيرياً أو خياراً بين عدة بدائل، فإن اللجوء إلى الله عبر هذه الصلاة يعكس اعترافاً بالعجز البشري وحاجة العبد إلى عون الخالق.

الهيكلية الفنية لهذه الصلاة بسيطة وميسرة لكل مسلم. تتكون الصلاة من وحدتي صلاة أو ركعتين، تماماً مثل صلاة النافلة العادية. لا يشترط لها وقتاً محدداً يمنع فيه الصلاة، بل تؤدى في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة بشكل عام. بعد إتمام الركعتين، يأتي الجزء الجوهري الآخر وهو الدعاء. تتبع الركعتين دعاء صلاة الاستخارة، وهو دعاء مأثور يطلب فيه الداعي من الله أن يختار له الخير فيما همّ به من أمر. هذا المزيج بين الفعل الجسدي (الركعتين) والقول القلبي واللساني (الدعاء) يكمل صورة هذه العبادة.

الخلفية التاريخية والحكمة من التشريع

لفهم الحكمة العميقة وراء تشريع صلاة الاستخارة، يجب النظر إلى السياق التاريخي والاجتماعي الذي ظهرت فيه. كانت العرافة وقراءة الطالع شائعة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. كان الناس في تلك الفترة الجاهلية يعتمدون على الكهنة والعرافين لمعرفة المستقبل أو اتخاذ القرارات المهمة، معتقدين أن هؤلاء الأشخاص يمتلكون علماً بالغيب أو قدرة على التأثير في الأقدار.

مع مجيء الإسلام، حُرّمت هذه الممارسات بشكل قاطع. العرافة وقراءة الطالع محرمة في الإسلام لأنها تتعارض مع جوهر التوحيد والإيمان بالقدر وبأن العلم بالغيب مختص بالله وحده. لذلك، كُشف عن هذه الصلاة كبديل جائز للعرافة وقراءة الطالع. جاء التشريع بصلاة الاستخارة ليملأ الفراغ النفسي والاجتماعي الذي كان يشغله اللجوء إلى العرافين، وليوجه المسلمين نحو المصدر الصحيح للمشورة وهو الله سبحانه وتعالى.

هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في الشكل، بل كان تغييراً جوهرياً في العقيدة والمنهج. بدلاً من الخوف من النجوم أو الأحجار أو كلام الدجالين، أصبح المسلم يطلب الهداية من الرب العليم الخبير. صلاة الاستخارة thus تمثل تطهيراً للمجتمع من الخرافات، وترسيخاً لمبدأ التوكل على الله. فهي تعلم المسلم أن القرار النهائي بيد الله، وأن عليه أن يبذل جهده ثم يفوض الأمر إلى مولاه، مطمئناً بأن الله سيختار له ما فيه صلاح دينه ودنياه.

الخلاصة والأهمية الروحية

إن صلاة الاستخارة ليست مجرد طقس ديني جاف، بل هي علاقة حيوية بين العبد وربه. هي تعبير عملي عن الثقة بالله والخضوع لحكمته. عندما يؤدي المسلم ركعتين ثم يدعو بالدعاء المخصص، فهو يفرغ قلبه من القلق والتردد، ويستبدله بالسكينة والرضا بقضاء الله. هذه الصلاة تذكر الإنسان دائماً بأنه ليس مالكاً للمستقبل، بل هو مستخیر ومستشار لله، والله هو المستخير الحقيقي الذي يعلم ما يخفى على العباد.

في الختام، تعد صلاة الاستخارة منهجاً ربانياً سليماً لاتخاذ القرارات، بديلاً شرعياً ونظيفاً عن ممارسات الجاهلية المحرمة. وهي تؤكد أن الهداية والتوفيق هما هبات إلهية تُطلب بالدعاء والصلاة، وليس بالخرافات والشعوذة التي كانت سائدة في الماضي.