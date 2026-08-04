أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد التحديثات الأخيرة بجميع المحافظات

يهتم قطاع عريض من المواطنين وأصحاب السيارات بمعرفة أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر لمتابعة تكاليف وسائل المواصلات والشحن في كافّة المحافظات.

جدول أسعار الوقود الرسمي في محطات مصر

نوع الوقود السعر الحالي للتر بنزين 80 12.25 جنيه / لتر بنزين 92 13.75 جنيه / لتر بنزين 95 15.00 جنيه / لتر السولار (الديزل) 11.50 جنيه / لتر غاز السيارات (م3) 6.50 جنيه / م3

تواصل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية متابعة التطورات العالمية لأسعار خامات برميل برنت بالإضافة لأسعار الصرف لضمان استقرار الإمدادات بكفاءة عالية في كافة محطات مصر.