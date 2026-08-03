هزة أرضية تشعر بها القاهرة والمحافظات.. تفاصيل زلزال فجر اليوم الاثنين وموقعه

القاهرة — خاص البديل: شعر سكان القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الدلتا ومدن القناة، في تمام الساعة الثالثة من فجر اليوم الاثنين (3 أغسطس 2026)، بهزة أرضية خفيفة إلى متوسطة سادت معها حالة من المتابعة والاهتمام من المواطنين دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

تفاصيل الهزة الأرضية وموقع البؤرة

أفادت البيانات الأولية اللحظية لأجهزة رصد الزلازل بأن الهزة الأرضية بلغت قوتها التقديرية نحو 5.5 درجة على مقياس ريختر، وتحددت بؤرتها على بُعد نحو 150 كيلومتراً شرق العاصمة، في المنطقة الواقعة بين الإسماعيلية وشمال خليج السويس.

وأوضح الخبراء أن وقوع البؤرة على مسافة تزيد عن 150 كيلومتراً كفل تلاشي الجزء الأكبر من الطاقة الزلزالية قبل وصولها للمناطق السكنية، مما جعل التأثير يقتصر على اهتزازات خفيفة ومحسوبة في الأبواب والأثاث دون أن تشكل أي خطر على سلامة المباني أو المنشآت.

موقف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

تتابع الغرفة المركزية لرصد الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر التحديثات اللحظية لمحطات الشبكة القومية للرصد الزلزالي. وأكدت المصادر الرسمية استقرار الوضع الزلزالي تماماً وعدم تسجيل أي هزات ارتدادية قوية، مشيرة إلى أن المنطقة تشهد بين الحين والآخر نشاطات طبيعية خفيفة ومحسوبة.

وحثت الجهات المختصة المواطنين على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التقديرات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إرشادات السلامة العامة عند الشعور بالهزات الأرضية

تقدم الجهات المعنية مجموعة من النصائح الأساسية للمواطنين للحفاظ على السلامة أثناء الهزات خفيفة التأثير:

الهدوء التام: الابتعاد عن الهلع أو التدافع أثناء الخروج من المباني.

الابتعاد عن الهلع أو التدافع أثناء الخروج من المباني. الابتعاد عن النوافذ: تجنب الوقوف بجوار الأثاث غير الممتد أو قطع الزجاج.

تجنب الوقوف بجوار الأثاث غير الممتد أو قطع الزجاج. إغلاق مصادر الغاز والكهرباء: إجراء احترازي سريع في حال شدة الاهتزاز.

إجراء احترازي سريع في حال شدة الاهتزاز. متابعة البيانات الرسمية: الاعتماد على النشرات الصادرة من الهيئات المتخصصة.

وأكدت التقارير الرسمية استمرار العمل بشكل طبيعي في جميع المرافق العامة والخدمية بكافة المحافظات دون أي معوقات.