مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم الأحد الموافق 11-8-2025

يُعد الحديد من أقدم وأهم العناصر التي اكتشفها الإنسان ويُعتبر الحديد من أكثر المعادن استخدامًا في العالم، نظراً لخواصه الفيزيائية الفريدة مثل الصلابة والمتانة وسهولة التشكيل، استخدام الحديد من أهم الأساسيات في حياة الإنسان، وله دور محوري في مختلف المجالات، من الصحة إلى الصناعة،يُعد الحديد حجر الأساس في الصناعة، البناء، وهو أحد أعمدة تطور الحضارات البشرية منذ العصور القديمة وحتى اليوم.لذا سنسرد لكم أخر تحديث لأسعار الحديد اليوم خلال السطور التالية.

أسعار الحديد اليوم الأحد 10 أغسطس 2025

وعن أخر تحديثات أجرت على أسعار الحديد اليوم الأحد، فنصت على النحو التالي:-

سجل سعر طن حديد عز بقيمة 39.435 جنيها.

بلغ سعر طن حديد الاستثماري بقيمة 36.454 جنيها.

وصل سعر طن حديد المصريين بقيمة 36.500 جنيها.

سجل سعر طن حديد عطية بقيمة 34000 جنيها.

سعر طن حديد المراكبي بقيمة 36.300 جنيها.

ابرز استخدامات الحديد