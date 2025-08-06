بتغسل أموال !! .. تهمة سوزي الأردنية في غسل الأموال بملغ 15 مليون جنية!!

وضحت النيابة العامة بجمهورية مصر العربية بعد القبض على التيك توكر سوزي الأردنية منذ عدة أيام، وتم حبسها على ذمة التحقيق لمدة 5 أيام حتى كشفت النيابة تهمة سوزي الأردنية في غسل الأموال بمبلغ مالي كبير جدًا، وذلك من خلال عمل فيديوهات والربح منها بطريقة غير مشروعة، حيث يمكنك معرفة تلك التفاصيل بشكل كامل من خلال المقال.

تهمة سوزي الأردنية في غسل الأموال

كشفت النيابة العامة تهمة سوزي الأردنية في غسل الأموال بمبلغ وقدره 15 مليون جنية مصريًا، وبالفعل تم التحفظ على أموالها ومعرفة أنها قامت بهذا الأمر من خلال شراء وحدات سكنية وبيعها والاتجار بها، في وقت لا يزيد عن عام واحد فقط، وهذا الأمر أشبهه بالمعجزة لأن لا يمكن كسب هذا المبلغ من المال في هذا التوقيت الصغير.

من هو وراء عمل سوزي الأردنية؟

لن تقوم التيك توكر سوزي بالكشف عن مصدر الأموال ولا تريد أن تعترف إلى هذا الوقت في النيابة والتحقيق بهذا الأمر، لذلك نترك الأمر للقانون وسوف يتم الكشف رسميًا عن الأمور قريبًا.

ما هي عقوبة غسل الأموال

وضع القانون المصري عقوبة مشددة على غسل الأموال وأن هذا الأمر لا يتفق عليه إطلاقًا بداخل جمهورية مصر العربية، لتكون العقوبة كالآتي: