نتائج التوجيهي في الأردن 2025 جميع المحافظات أونلاين بدون زيارة المكان

تتجه أنظار الآلاف الطلاب بالأردن حول معرفة موعد ظهور نتائج الثانوية الأردنية 2025، تمثل هذه المرحلة علامه فيصلية يتم من خلالها تحديد مستقبل الطالب سواء الالتحاق بالجانب الأكاديمي او تكميل بالطريق المهني، بالإضافة إلي أن هذه السنه الدراسية من اكثر السنوات التعليمية التي يبذل الطالب قصاري جهوده ليس فقط هو بل وأولياء الأمور يعملون دائما علي توفير كافة احتياجاتهم الدراسية وغيرها، لذا يتداول الكثير من الطلب بمعرفة موعد ظهور النتيجة، مما أضاف احد المسئولين داخل مراكز التصحيح بأنه مازال العمل جاري علي تصحيح إجابات الطلاب وفرز الدرجات ورصدها، عليه فإنه عقب الانتهاء يتم إعلانها علي الفور ومن المقرر أن تكون خلال الفترة القليلة القادمة عبر الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني إليكم التفاصيل.

إجراء الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالأردن 2025

لجميع الطلاب الراغبين في البحث علي معرفة نتائج التوجيهي بالأردن يرجي اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

في بداية الآمر: يرجي التوجه إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية.

ثم قم بالضغط علي أيقونة الخدمات التعليمية الأردنية,

قم بتحديد نتيجة الثانوية الأردنية 2025.

ثم اضغط علي زر الاستعلام.

ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

قم بالنقر علي أيقونة عرض النتيجة,

في النهاية: يتم علي الفور ظهور نتيجة الطالب، مع كشف بدرجات المواد، النسبة المئوية التي حصل عليها الطالب.

مجموع درجات نتائج التوجيهي بالأردن 2025

درجة إجمالي جميع مواد الثانوية الأردنية 2025 1400 درجة موزعين علي المواد التالية: