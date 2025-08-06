تراجع في سعر الدولار اليوم بتاريخ 6 أغسطس .. الجنية المصري عامل عمالية

تصدرت عمليات البحث من المواطنين عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 أغسطس، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا في بداية التعاملات بعد انخفاضه خلال تعاملات أمس، لذلك سنتناول الحديث عن آخر التحديثات المعلنة لسعر الدولار في البنوك المصرفية وسعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025.

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 أغسطس في البنوك المصرية استقرار ملحوظ حيث سجل الآتي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم في حالة الشراء حوالي 48.40 جنيه، وفي حالة البيع 48.50 جنيه.

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 48.38 جنيه في حالة الشراء، وفي حالة البيع 48.48 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي سجل اليوم حوالي 48.40 جنيه في حالة الشراء، وفي حالة البيع 48.50 جنيه.

بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم في حالة الشراء 48.40 جنيه، وفي حالة البيع 48.50 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك اسكندرية في حالة الشراء 48.40 جنيه، وفي حالة البيع 48.50 جنيه.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم في حالة الشراء 48.38 جنيه، وفي حالة البيع 48.48 جنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 6 أغسطس

سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 6 أغسطس مقابل الجنيه تباينًا واضحًا عن البنوك حيث وصل السعر إلى 48.77 جنيه، وهذا الفرق الطفيف بين سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك يدل على استمرار وجود طلب متفاوت وتأثير الاختلاف بين العرض والطلب وهو ما يلقي بظلاله على استقرار أسعار السلع والاستثمارات المحلية.