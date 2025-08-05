الفرق الإنجليزية تستعد بقوة للموسم الجديد 

هاتو إلى تشيلسي مقابل 37 مليون!

وقّع نادي تشيلسي الإنجليزي مع مدافع إياكس الهولندي غوريل هاتو البالغ من العمر 19 عامًا، مقابل 37 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 49 مليون دولار أمريكي.

يسعى تشيلسي الإنجليزي والذي حقق المفاجأة عبرمواقع مراهنات كأس العالم للأندية – بعد فوزه المفاجئ على باريس سان جرمان الفرنسي في النهائي – إلى تعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

هاتو هو اللاعب الثامن الذي يوقّع معه نادي تشيلسي الإنجليزي في هذه الفترة الصيفية، والذي أبده بدوره حماسته الشديدة للانضمام إلى صفوف الفريق الأزرق.

وأضاف اللاعب أنه “كان يفكر كثيرًا في خطواته المستقبلية، وأنه يرى تشيلسي الخطوة الأنسب له في مسيرته المهنية في الوقت الحالي”.

وهاتو هو أحد خريجي أكاديمية نادي إياكس الهولندي، وانضم للفريق الأول وهو بعمر 16 عامًا، وقد لعب في مركزي الظهير الأيسر والمدافع الصريح. وقد شارك اللاعب مع منتخب بلاده للمرة الأولى في العام 2023.

خلال موسم 23/24، شارك هاتو في معظم المباريات كمدافع صريح، إذ كان فريقه يلعب بخطة 4 – 2 – 3 – 1، ولكن في الموسم الماضي وظّفه المدرّب بشكل أكبر كظهير أيسر بعد تغيير التشكيلة ليلعب بخطة 4 – 3 – 3.

وكما نوهنا أعلاه، تأتي صفقة هاتو لتشيلسي كثامن صفقات الفترة الصيفية، إذ وقّع الأزرق مع الجناح جيمي جيتنس من بروسيا دورتمند مقابل 48 مليون جنيه إسترليني.

ووقع النادي كذلك مع اللاعب جواو بيدرو من برايتون لتدعيم صفوفه الأمامية، واللاعب ليام ديلاب من إبسويتش تاون كمهاجم ثاني كذلك.

ولم يغب الناشئين عن صفقات تشيلسي كذلك إذ وقّع النادي مع المدافع مامدو سار البالغ من العمر 19 عامًا مقابل 12 مليون جنيهًا إسترلينيًا، قادمًا من نادي ليون الفرنسي.

واستقدم النادي كذلك اللاعب داريو إيسوجو من نادي سبورتنج لشبونه نظير 18 مليون جنيه إسترليني، وهو لاعب وسط مميز.

وأخيرًا استقدم النادي كذلك إيستفانو ويليان وكيندري بايز، الجناح البرازيلي الأول قادمًا من بالميراس مقابل 29 مليون جنيه إسترليني، والثاني مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.

مباريات ودية قوية للأندية الإنجليزية

حرصت الأندية الإنجليزية على لعب مجموعة من المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد. وبالطبع تخلل بعض هذه المباريات رحلات تسويقية لتوفير دعم مادي للأندية.

نبدأ بنادي أرسنال الإنجليزي الذي ذهب لسنغافوره للعب أمام إي سي ميلان، ونجح في العودة بفوز بهدف دون رد. كما قابل نيوكاسل على نفس الملعب لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين كذلك.

وفي رحلته لهونج كونج، قابل أرسنال نادي توتنهام ونجح الأخير في الفوز على أرسنال بهدف دون رد. ومن المخطط أن يواجه أرسنال ناديي فياريال وأتليتك بلباو في 6 و9 من أغسطس الجاري.

أما ليفربول فقد بدأ مبارياته الودية بمواجهة برستون وانتصر عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وستوك سيتي وأنهى المباراة بفوز كبير بخماسية دون رد!

وفي رحلته الآسيوية واجه ليفربول فريقي إي سي ميلان ويوكوهوما، الأول مُني بهزيمة أمامه بفارق هدفين، بينما انتصر على الفريق الياباني بنتيجة 3 إلى 1.

وسوف يختتم نادي ليفربول فترة المباريات الودية عندما يواجه نادي كريستال بالاس في العاشر من أغسطس الجاري.

أما نادي توتنهام الإنجيليزي فقد حل ضيفًا ثقيلاً على ريدنج، وأنهى المباراة بفوزه بهدفين دون رد. بينما تعادل مع لوتون تاون سلبيًا.

وفي هونج كونج، نجح توتنهام في الفوز على الأرسنال بهدف دون رد، بينما تعادل مع نيوكاسل بهدف لكل من الفريقين في رحلته الآسيوية.

وسوف يسافر توتنهام إلى ألمانيا لمواجهة نادي بايرن ميونيخ في 7 من أغسطس الجاري، بينما يواجه باريس سان جيرمان في إيطاليا في 13 من أغسطس الجاري في كأس الاتحاد الأوروبي.

بينما لم يقيم فريق مانشستر سيتي أي مباريات ودية حتى الآن، نظرًا لإرهاق لاعبيه بالفعل لمشاركتهم في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا.

ومع ذلك، فسوف يسافر الفريق إلى بالريمو في 9 من أغسطس الجاري، لمواجهة فريق بالريمو على إستاد رينزو باربيرا.

سون يرحل وسط حزن الجمهور!

ودُع الكوري الجنوبي سون هيونج مين فريقه تونتهام الإنجليزي، إذ ظهر للمرة الأخيرة مع فريقه في رحلته الآسيوية، وتحديدًا في كوريا الجنوبية عند مواجهة توتنهام لتشيلسي الإنجليزي.

تم استبدال اللاعب في الدقيقة 65 من زمن المباراة، وقد شكّل لاعبو الفريقين ممرًا شرفيًا للاعب تعبيرًا عن شديد احترامهم لمسيرة اللاعب الكوري الجنوبي.

وقد بدا على الكوري الجنوبي التأثر بقوة، إذ صافح البدلاء والمدرّب، وجلس على الدكة مغطيًا رأسه بيديه مغالبًا دموعه وتأثره.

وقد صرّح مدرب نيوكاسل قائًلا “أن رد الفعل الذي أظهره لاعبوه ناحية الكوري الجنوبي يعكس تأثرهم الشديد، ليس بمهارته فحسب بل بخلقه أيضًا”.

أنهى اللاعب مسيرة امتدت 10 أعوام كاملة مع السبيرز، وقد صرّح قائلًا “اعتقدت في البداية أني لن أبكي! ولكن بعدما سمعت بعض الكلمات من زملائي، شعرت بتأثر شديد”.

وشكر الكوري الجنوبي ناديه السابق على فرصة لعب هذه المباراة في كوريا الجنوبية، وشكر داعميه ومحبيه وقال أن هذا يوم لن ينساه أبدًا.

واضاف أن مسيرته لم تنتهي بعد، وأنه يتطلع إلى جلب المزيد من السعادة لمحبيه ومشجّعيه. وأنه يسعى لتحقيق المزيد كلاعب كرة قدم.