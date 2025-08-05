وزارة التربية الوطنية تكشف عن معدلات القبول 2025 في الجزائر

تستقطب معدلات القبول في التخصصات الجامعية للمدارس العليا وتخصص الطب اهتمام بالغ من خلال الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا 2025 في الجزائر وتمثل هذه المعدلات مفتاح الدخول إلى أرقى مؤسسات التعليم العالي ويعتبر المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه الطلبة بمثابة المرجع الرسمي الذي يحدد شروط ومعدلات القبول في كافة المسارات الجامعية وقد جاء منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنة الجامعية 2025/2026 ليؤكد توجهات الدولة نحو دعم التخصصات ذات الطابع التكنولوجي والعلمي.

معدلات القبول 2025 في الجزائر

حددت وزارة التربية الوطنية الجزائرية معدلات القبول لحاملي شهادة البكالوريا والتي تتمثل في الآتي:

المعدل المطلوب للالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي يقدر ب 17 من 20.

أما بالنسبة للمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا المتقدمة فمعدل القبول فيها 16 من 20.

معدل القبول في المدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة والمدرسة الوطنية العليا للنانو والنانو تكنولوجي فمعدل القبول يصل فيها إلى 16 من 20.

معدل القبول في المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي يكون 17 من 20 وهو نفس المعدل بالنسبة للمدرسة العليا للأمن السبيراني.

معدلات القبول في المدارس العليا للأساتذة في الجزائر 2025

بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة يحدد سنويًا عدد المقاعد المتاحة والمفتوح حسب الطور والشعبة والولاية من خلال قرار وزاري مشترك بين وزارة التربية الوطنية الجزائرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويخضع التسجيل النهائي في المدارس العليا للأساتذة لشرط السن المحدد ب 24 سنة عند 31 ديسمبر 2025 لإجراء نتيجة المقابلة الشفوية أمام لجنة تابعة للمؤسسة الموجه إليها حامل شهادة البكالوريا الجديد.