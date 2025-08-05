مواجهة نارية .. مواعيد مباريات كأس افريقيا للمحليين اليوم عبر القنوات الناقلة 2025

تصدرت عمليات البحث عن مواعيد مباريات كأس إفريقيا للمحليين اليوم، حيث تقام اليوم الثلاثاء 5 أغسطس الكثير من المباريات المهمة على ملاعب كرة القدم في مختلف البطولات ومن أبرزها مواجهة السنغال ضد نيجريا ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين بالإضافة إلى لقاء ودي مرتقب بين بايرن ليفركوزن وبيسا، وتأتي هذه المواجهات ضمن استعدادات الأندية الأوروبية للموسم الكروي الجديد 2025/2026 فيما تمثل مباريات أمم إفريقيا للمحليين أهمية كبرى للمنتخبات الباحثة عن اللقب القاري وسط أجواء جماهيرية حماسية.

مواعيد مباريات كأس افريقيا للمحليين اليوم

إليكم جدول مباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة للمباريات كما يلي:

مباراة الكونغو أمام نظيره السودان اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 5:00 مساًء بتوقيت مكة وتعرض المباراة على قناة beIN sports 6.

تقام مباراة السنغال أمام نظيره نيجريا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:00 مساًء بتوقيت مكة وتعرض المباراة على قناة beIN sports 6.

مباراة باير ليفركوزن أمام نظيره بيسا في تمام الساعة 7:00 مساًء.

تقام مباراة نوتنغهام فورست أمام نظيره فيورنتينا في تمام الساعة 9:45 مساًء.

مواعيد تصفيات دوري أبطال أوروبا 2025

جدول مواعيد تصفيات دوري أبطال أوروبا لعام 2025 والتي يتمثل في الآتي: