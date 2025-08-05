سعر البنزين اليوم الثلاثاء الموافق 5-8-2025.. شوف لتر السولار بكام

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر البنزين في تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر أغسطس بمختلف المنافذ المعنية ببيع المواد البترولية، بجانب أن الأسعار تشهد حالة من الثبات على مستوى الجمهورية، ويمكنك التعرف على سعر اللتر من البنزين والسولار، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية عبر موقع البديل.

سعر البنزين اليوم الثلاثاء

جاءت التحديثات التي أجرت على سعر البنزين اليوم الثلاثاء، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر البنزين من نوع “95” إلى 19 جنيهًا للتر.

بينما سجل سعر البنزين من نوع “92” نحو 17.25 جنيهًا للتر الواحد.

نظير أن سعر بنزين “80” وصل إلى 15.75 جنيه للتر.

لم تتغير أسعار البنزين وكافة المواد البترولية عن التحديثات الأخيرة التي أجرت عليه.

أسعار السولار اليوم الثلاثاء

أما عن التحديثات التي تمت على أسعار السولار والغاز اليوم الثلاثاء، وذلك نظير أخر تحديثات تمت على المواد البترولية ضمن اللجنة المنعقدة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، بناءً على ما يلي:-