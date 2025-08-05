خطوات تقليل الاغتراب 2025 والاستعلام عن النتائج .. “من هنــــــــــــــــا”

تعتبر مرحلة تقليل الاغتراب من أهم المراحل التي يهتم بها عدد كبير من الطلاب بالتزامن مع ظهور نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الكليات هذا العام، وقد يساعد تقليل الاغتراب الطلاب على اختيار الكلية الخاصة بهم بناء على محل السكن في حالة وقوع الاختيار لكلية بعيدة عن مقر الطالب.

تقليل الاغتراب 2025

تم الإعلان عن موعد فتح باب تقديم الطلب على تقليل الاغتراب هذا العام وهذا الموعد هو

سوف يتم فتح التقديم على تقليل الاغتراب بعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية.

سوف تعلن نتيجة الاغتراب هذا العام في حدود النسبة المقررة وهي 10٪ وفقا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

تأتي مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم في المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، وذلك وفقا للقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

يهدف تقليل الاغتراب إلى البحث عن كلية أو معهد اقرب إلى سكن الطالب لتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية الناتجة عن اختيار كلية أو معهد بعيد.

التحويلات المتاحة في مرحلة تقليل الاغتراب

تنقسم التحويلات المتاحة في مرحلة تقليل الاغتراب إلى مرحلتين مختلفتين وهما ما يلي