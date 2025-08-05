ساعات وتنطلق أقوى موجة حارة في العراق .. أحذر من هذه الأجواء وعدم الخروج من المنزل

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية اليوم حدوث تأثير منخفض حراري موسمي على البلاد يؤدي إلى حدوث موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى المستويات الشديدة في العراق والتي قد تصل إلى 51 درجة مئوية بين عدة مناطق مختلفة.

موجة حارة في العراق

سجلت درجات الحرارة اليوم في عدة مناطق في العراق نحو الآتي

سجل اقليم كوردستان درجة حرارة 41 درجة مئوية.

سجلت أربيل درجة حرارة 43 درجة مئوية.

سجلت السليمانية درجة حرارة 42 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في البصرة 49 درجة مئوية.

درجة الحرارة في ميسان وصلت إلى 50 درجة مئوية.

درجة الحرارة في العاصمة بغداد وصلت إلى 47 درجة مئوية.

توقعات الطقس للأيام القادمة في العراق

تم الإعلان عن توقعات الطقس في العراق في الأيام القليلة المقبلة، وهذه التوقعات هي