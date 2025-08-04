تردد قناة DAZN الجديد على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات بجودة عالية

تعد قناة DAZN الرياضية واحدة من افضل القنوات الفضائية التي يتم من خلالها بث العديد من المباريات العالمية والمحلية، حيث يتم بث محتوي متجدد وحصري في عدة دول حول العالم، يشاهد القناة العديد من المتابعين لذا يسعى الكثير بالبحث باستمرار حول معرفة الترددات الجديدة بالقناة وذلك من اجل تمكنهم من مشاهدة جميع المباريات، عبر السطور القادمة سنسرد لكم كافة التفاصيل ابقوا معانا.

تردد قناة DAZN عبر النايل سات

لمشاهدة جميع المباريات التي يتم بثها عبر قناة DAZN الرياضية يرجي تحميل ترددها والذي يتم بثه عبر النايل سات من خلال البيانات التالية:

يتم بث القناة عبر التردد التالي: 12054.

من خلال معامل تصويب: 4/3.

مؤشر ترميز: 29900.

مؤشر الاستقطاب الخاص بالقناة: رأسي.

تردد قناة DAZN علي العرب سات

يمكنكم استقبال القناة عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال بيانات التردد التالي:

التردد الخاص بالقناة: 11785.

معدل ترميز: 27500.

مؤشر الاستقطاب الخاص بالقناة: رأسي.

معدل تصويب الخطأ: 4/3.

خطوات استقبال تردد قناة DAZN عبر التلفاز

لمن يرغب في تنزيل قناة DAZN عبر جهاز الاستقبال ومشاهدة جميع المباريات التي يتم بثها عبر القناة يرجي اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في: