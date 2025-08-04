موعد مباراة انتر ميامي القادمة امام بوماس يومان عبر القنوات الناقلة 2025

تم الإعلان عن موعد مباراة إنتر ميامي أمام بوماس يومان ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوريات الأمريكية لعام 2025 المؤهلة إلى دوري ابطال الكونكاكاف، كما تم الإعلان عن القنوات التي سوف تقوم بنقل تلك المباراة في الموعد المحدد لها.

موعد مباراة انتر ميامي القادمة

تم الإعلان عن موعد مباراة إنتر ميامي أمام نظيرة بوماس يومان في كأس الدوريات لهذا العام وهذا الموعد هو

سوف تقام مباراة إنتر ميامي أمام بوماس يومان ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوريات الأمريكية يوم الخميس الموافق 7 من شهر أغسطس 2025.

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت مصر والسعودية وفي تمام الساعة الثالثة والنصف صباحا بتوقيت الإمارات.

تبدأ المباراة بين انتر ميامي وبوماس على ملعب تشايس.

لم تحصل أي قناة فضائية على حقوق بث تلك المباراة في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

يتم عرض المباراة عبر تطبيق Apple tvوالذي يتيح متابعة المباريات عبر الأجهزة المختلفة.

التشكيل المتوقع لانتر ميامي أمام بوماس المكسيك

تم الإعلان عن التشكيل المتوقع لمباراة انتر ميامي أمام بوماس يومان في كأس الدوريات الأمريكية ضمن الجولة الثانية من هذا العام وهذا التشكيل متمثل في الآتي