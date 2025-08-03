“أعرفها في ثواني” فتح حساب بنكي داخل بنك الخرطوم على الرابط الرسمي في لحظات

أصبحت خدمة فتح حساب بنك الخرطوم من أكثر الخدمات التي عليها بحث كبير في الوقت الحالي، خاصة وأن الخدمة أصبحت متاحة أمام شريحة كبيرة من العملاء المقيمين والمغتربين، حتى أنه أصبح من السهل إمكانية التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بفتح الحساب البنكي، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية عبر موقع البديل.

فتح حساب بنكي بنك الخرطوم للمقيمين والمغتربين

وعن الإجراءات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من فتح حساب بنك الخرطوم أمام كافة العملاء المقيمين والمغتربين، وفقًا للخطوات المتمثلة التالي:-

أن تقوم بزيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي عبر الإنترنت.

مع إختيار اللغة المناسبة لكل عميل متقدم.

قم بإختيار نوع الخدمة التي ترغب فيها.

مع إمكانية اختيار ما إذا كنت مقيم أو مغترب.

فيما ستتمكن بعدها من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

التأكيد على صحة البيانات المُدخلة.

النقر فيما بعد على زر “إرسال الطلب”.

شروط فتح حساب بنكي بنك الخرطوم

وتتمثل أبرز الشروط الواجب إنطباقها على كافة المتقدمين راغبي فتح حساب بنكي داخل بنك الخرطوم، وفقًا لما يأتي:-