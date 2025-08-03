موعد بداية المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025 .. اعرف ايه الكليات المناسبة

تم استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وإعلان النتيجة الخاصة بهم، كما أن هناك تنسيق متوقع للحد الأدنى للمرحلة الثانية لشعبتي عملي وادبي وذلك لأنها تعتبر نقطة حاسمة في تحديد مسار الطلاب الأكاديمي في الجامعات المصرية، وقد ينتظر الطلاب تنسيب المرحلة الثانية للالتحاق بالكليات.

المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025

تم الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة لهذا العام للنظام الجديد هذا التنسيق يتمثل في الآتي

شعبة علمي علوم في النظام الحديث للمرحلة الثانية تبدأ من 293 درجة فأكثر أي بنسبة 91,56٪.

شعبة علمي رياضة للنظام الحديث يكون الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية من 283 درجة أي بنسبة 88٪.

الحد الادنى للقبول في الشعبة الأدبية من 233 درجة أي بنسبة 72٪.

تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية

التنسيق المتوقع للمرحلة الثانية لشعبة علمي علوم ورياضة للنظام القديم يتمثل في الآتي