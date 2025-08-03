موعد بداية المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025 .. اعرف ايه الكليات المناسبة
تم استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وإعلان النتيجة الخاصة بهم، كما أن هناك تنسيق متوقع للحد الأدنى للمرحلة الثانية لشعبتي عملي وادبي وذلك لأنها تعتبر نقطة حاسمة في تحديد مسار الطلاب الأكاديمي في الجامعات المصرية، وقد ينتظر الطلاب تنسيب المرحلة الثانية للالتحاق بالكليات.
المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025
تم الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة لهذا العام للنظام الجديد هذا التنسيق يتمثل في الآتي
- شعبة علمي علوم في النظام الحديث للمرحلة الثانية تبدأ من 293 درجة فأكثر أي بنسبة 91,56٪.
- شعبة علمي رياضة للنظام الحديث يكون الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية من 283 درجة أي بنسبة 88٪.
- الحد الادنى للقبول في الشعبة الأدبية من 233 درجة أي بنسبة 72٪.
تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية
التنسيق المتوقع للمرحلة الثانية لشعبة علمي علوم ورياضة للنظام القديم يتمثل في الآتي
- كلية علوم من شعبة علمي علوم الحد الأدنى المتوقع للمرحلة الثانية ما بين 87 إلى 89٪.
- كلية التمريض من علمي علوم الحد الأدنى للقبول ما بين 85 إلى 87٪.
- كلية زراعة من علمي علوم الحد الأدنى للقبول بها ما بين 75 إلى 78٪.
- كلية تربية علوم وبيولوجي من علمي علوم الحد الأدنى للقبول ما بين 80 إلى 83٪.
- كلية آداب من علمي علوم الحد الأدنى للقبول بها ما بين 70 إلى 74٪.
- كلية تجارة من علمي علوم الحد الأدنى للقبول ما بين 72 إلى 75٪.
- كلية علوم من علمي رياضة الحد الأدنى للقبول ما بين 83 إلى 86٪.
- مليون حاسبات ومعلومات من علمي رياضة الحد الأدنى للقبول ما بين 86 إلى 88٪.
- كلية تربية رياضية من علمي رياضة الحد الأدنى للقبول ما بين 70 إلى 74٪.
- كلية تجارة من علمي رياضة الحد الأدنى للقبول ما بين 70 إلى 74٪.