معرفة اللجنة الانتخابية .. ومواعيد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 “أعرف التفاصيل بدلًا من دفع الغرامة”
تزايدت عمليات البحث عن طريقة معرفة اللجنة الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ تزامنا مع بدء انطلاق الانتخابات غدا في مصر، وقد يبدأ الاستعداد لإجراء الإنتخابات وسط استعدادات تنظيمية من أجل تسهيل سير العملية الانتخابية بكل شفافية وكفاءة.
معرفة اللجنة الانتخابية
يمكن للمواطنين معرفة مقر اللجنة الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ هذا العام بشكل إلكتروني عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق اتباع الخطوات الآتية
- التوجه إلى الموقع الرسمي للهيئةالوطنية للانتخابات.
- النقر على خيار استعلم عن موقفك الانتخابي من الخيارات المتاحة في صفحة الموقع.
- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة له.
- النقر على كلمة استعلام، وسوف تظهر كافة بيانات اللجنة والتي تتضمن اسم اللجنة وعنوان المدرسة ورقم اللجنة الفرعية ورقم المنتخب في الكشف.
موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر
تم الإعلان عن موعد انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام داخل مصر من أجل الاستعداد لها، وهذا الموعد هو
- من المقرر أن يتم انطلاق عملية التصويت في مصر لانتخابات مجلس الشيوخ يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 4 و5 من شهر أغسطس.
- يتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في اللجان الفرعية المنتشرة في جميع المحافظات داخل مصر.
- عند الانتهاء من عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، فسوف تبدأ عمليات فرز الأصوات وإرسال محاضر اللجان الفرعية إلى اللجان العامة.
- يتم الإعلان عن النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في يوم 12 من شهر أغسطس، وذلك بالتزامن مع نشرها في الجريدة الرسمية.