معرفة اللجنة الانتخابية .. ومواعيد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 “أعرف التفاصيل بدلًا من دفع الغرامة”

تزايدت عمليات البحث عن طريقة معرفة اللجنة الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ تزامنا مع بدء انطلاق الانتخابات غدا في مصر، وقد يبدأ الاستعداد لإجراء الإنتخابات وسط استعدادات تنظيمية من أجل تسهيل سير العملية الانتخابية بكل شفافية وكفاءة.

معرفة اللجنة الانتخابية

يمكن للمواطنين معرفة مقر اللجنة الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ هذا العام بشكل إلكتروني عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق اتباع الخطوات الآتية

التوجه إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات .

النقر على خيار استعلم عن موقفك الانتخابي من الخيارات المتاحة في صفحة الموقع.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة له.

النقر على كلمة استعلام، وسوف تظهر كافة بيانات اللجنة والتي تتضمن اسم اللجنة وعنوان المدرسة ورقم اللجنة الفرعية ورقم المنتخب في الكشف.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر

تم الإعلان عن موعد انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام داخل مصر من أجل الاستعداد لها، وهذا الموعد هو