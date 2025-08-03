رابط استعلام أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة بالعراق

تمثل الرعاية الاجتماعية بالعراق ابرز برامج الدعم التي يتم تقديمه من الحكومة لبعض الفئات من المواطنين وذلك من اجل مساندتهم ومساعدتهم علي مواجهة غلاء المعيشة، بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن الدولة شديدة الحرص والاهتمام علي تقديم هذه المساعدات للمواطنين، علما بأنه من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم جميع التفاصيل تابعونا.

الاستعلام علي الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي الإلكترونية

يمكن للجميع الاستعلام علي حالة الطلب الخاص بالوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية عبر منصة مظلتي الإلكترونية حيث تتمثل هذه الخطوات في:

في بداية الآمر: قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمظلتي الإلكترونية.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

قم بتحديد الرعاية الاجتماعية، الوجبة السابعة.

ثم انقر علي زر البحث.

يتطلب إدخال اسم المواطن، رقم التقديم الخاص به.

في النهاية: يتم علي الفور ظهور نتيجة الطلب.

ابرز شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية بالعراق 2025

حددت الرعاية الاجتماعية بالعراق عدة شروط يجب أن تتوافر بجميع المواطنين الذين يريدون الحصول علي الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية وتتمثل هذه الشروط في: