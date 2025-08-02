جدول امتحانات السادس الابتدائي الدور الثاني 2025 ومواعيدها في عموم العراق

بدأ التساؤل المستمر حول امتحان السادس الأبتدائي الدور الثاني 2025، وقد اوضحت وزارة التربية والتعليم بالموعد المحدد الذي قد يساعد الطلاب فى الحصول على الأمتحان مرة أخرى والحصول على درجات الرأفة والتي ايضا قد تساعد فى تنقل الصف الخاص بهم للصف الأول الاعدادي، وقد اشارت الوزارة التعليمية عن العديد من الشروط للقيام بالأمتحان.

امتحانات السادس الابتدائي الدور الثاني 2025

قد اعلنت رسميًا وزارة التربية والتعليم المصرية عن امتحانات السادس الأبتدائي الدور الثاني 2025، وقد اشارت على ان يكون موعد الأمتحانات فى كافة المحافظات المختلفة بداخل جمهورية مصر العربية سوف تكون في يوم 18 من شهر اغسطس الجاري لعام 2025، وعلى ان يتم تحديد الساعة الخاصة بالامتحان والمدة المخصصة من خلال الأدارة التعليمية، وقد اشارت على الألتزام الرسمي على جميع المتخلفين من الأمتحان الأساسي فى الأمتحانات الدور الثاني بشكل مؤكد، وقد اوضحت الوزارة بانه سوف يتم الأعلان الرسمي للجدول الخاص بالأمتحانات من خلال الأدارات التعليمية، وعلى الطلاب الأستعلام من خلال المدارس التابعة لهم.

امتحانات الدور الثاني 2025

قد اوضحت وزارة التربية والتعليم عن العديد من المواعيد المختلفة التي سوف يشمل امتحانات الدور الثاني 2025، وقد اشارت بشكل رسمي بانه سوف يتم الحصول على المواعيد المحدد وخاصة للمرحلة الأبتدائية من خلال الادارة التعليمية التابع لها الطالب، وفى حالة التخلف عن المواعيد المحددة، سوف يتم الحرمان الرسمي من الحصول على الدرجات والتي من الممكن ان تؤدي الى اعادة الصف الدراسي مرة اخرى للطالب وذلك وفقًا لما نصت عليه وزارة التربية والتعليم