الحلقة الجديدة تعرض الآن .. تعرف على مواعيد عرض مسلسل 220 يوم عبر القنوات الناقلة

قد نجحت الفنانة الكبيرة صبا مبارك والفنان كريم فهمي بعد ظهورهم فى العديد من المسلسلات السابقة، فى نجاح مسلسل 220، والذي قد ارتفع في عمليات البحث حول مواعيد عرض مسلسل 220، وذلك بعد ظهورها بشخصية جديدة، وقصة ملهمة جذبت جميع المشاهدين فى العثور على المسلسل وعلى القنوات العارضة له والأيام المخصصة فى العرض.

مواعيد عرض مسلسل 220 يوم

قد ارتفعت عمليات البحث على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي حول مواعيد عرض مسلسل 220، والتي تعتبر واحدة من المسلسلات الجديدة التي قد يشملها الموسم الصيفي، وقد يتميز المسلسل بأنه من بطولة الفنانة الكبيرة صبا مبارك، وايضا الفنان كريم فهمي، كما ايضا قد نجحوا معًا فى العديد من الأعمال السابقة التي قد قاموا بتقديمها سويًا فى المواسم الماضية، وقد يعتبر أن هذا المسلسل من أكثر المسلسلات التي نالت أعجاب العديد من المشاهدين فى وقت قصير جدًا.

قصة مسلسل 220

قد تم الأعلان الرسمي حول قصة مسلسل 220، والتي قد تدور بين الفنان احمد فهمي والذي قوم بتقديم دور أحمد الزوج المخلص المريض والذي سوف يخصول الى عملية جراحية كبيرة سوف تنهي حياته، وبين الوقت المحدد لظهور بنته مريم والتي سوف تسعى معه لتغير العديد من الأحداث التي تدور في حياته من أجل تحقيق أحلامها بجانب والديها، ويبدأ الصراع بين البقاء على الحياة وبين المرض الذي يعيشه احمد، وتستمر أبنته مريم فى كيفية مروره بالعديد من الامور الجيدة فى حياته من أجل ان يساعد فى تحقيق جميع الأنجازات التي تمر بها أبنته طوال فترة الحياة التي تعيش فيها.