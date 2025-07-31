للاستفسار والشكاوي .. رقم الضمان الاجتماعي الموحد والمجاني 2025

قامت الحكومة السعودية بتكثيف جهودها بهدف الارتقاء بمستوى المواطنين السعوديين المقيمين محدودي الدخل والغير قادرين على العمل أو ذوي الاحتياجات الخاصة وبذلك نجد أن هناك مجموعة من الهيئات التي قامت بتقديم الدعم المالي والمساعدات العينية بجميع أنواعها المختلفة للتغلب على الفقر والبطالة، ومن هنا أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي يخفف عليهم المتطلبات المعيشية والقدرة على تقديم كل ما هم بحاجة إليه من متطلبات أساسية بما فيهم أصحاب الدخل المتوسط.

رقم الضمان الاجتماعي

يستطيع المواطنين السعوديين الاستعلام عن الضمان الاجتماعي عن طريق التواصل عبر الرقم الموحد لعمل استعلام أو تقديم عليه لمعرفة كافة الشروط والإجراءات المطلوبة وغيرها من المعلومات على رقم 19911، كما يمكنك إرسال رسالة بريدية عن طريق الرمز البريدي للوزارة وهو 11157.

خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للمواطنين السعوديين الراغبين في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الخطوات التالية: