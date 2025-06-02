لولو الشطورة.. تردد قناة وناسة للأطفال 2025 Wanasah TV الجديد على النايل سات والعرب سات وطريقة ظبطها على الرسيفر

تتجه العديد من الأمهات والأباء للبحث عن قنوات تقدم محتوى آمن ومسلي وتعليمي لأطفالهم، وتعتبر قناة وناسة للأطفال كأحد أبرز قنوات الأطفال الآمنة، فقد نجحت القناة في بث محتوي يجمع بين الترفيه والتعليم من خلال باقة متنوعة من الأغاني والأناشيد الكرتونية التي تخاطب عقول الأطفال وتساهم في تنمية مهاراتهم بطريقة ممتعة وشيقة، وفي السطور القادمة نرفق لكم أحدث تردد لقناة وناسة للأطفال 2025 بالإضافة إلي طريقة استقبالها على الرسيفر تابعوا معي المقال التالي.
تردد قناة وناسة للأطفال 2025
تبث قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات، وفيما يلي أحدث تردد لها والذي جاء كالتالي:-
على القمر الصناعي العرب سات:
- التردد: 11270
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- جودة البث: HD
على القمر الصناعي نايل سات:
- التردد: 11430
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- جودة البث: HD
طريقة ظبط تردد قناة وناسة للأطفال 2025
يمكنك ضبط القناة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الضغط على زر القائمة (Menu) من الريموت كنترول.
- الدخول إلى الإعدادات أو التركيب (Installation).
- اختيار إضافة تردد جديد أو البحث اليدوي.
- تحديد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).
- إدخال بيانات التردد بشكل صحيح كما هو مذكور أعلاه.
- ثم الضغط على بحث (Search) لبدء عملية البحث.
- بعد ظهور القناة، اضغط على حفظ (Save) للاستمتاع بمحتواها الترفيهي والتعليمي.