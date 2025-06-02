لولو الشطورة.. تردد قناة وناسة للأطفال 2025 Wanasah TV الجديد على النايل سات والعرب سات وطريقة ظبطها على الرسيفر

تتجه العديد من الأمهات والأباء للبحث عن قنوات تقدم محتوى آمن ومسلي وتعليمي لأطفالهم، وتعتبر قناة وناسة للأطفال كأحد أبرز قنوات الأطفال الآمنة، فقد نجحت القناة في بث محتوي يجمع بين الترفيه والتعليم من خلال باقة متنوعة من الأغاني والأناشيد الكرتونية التي تخاطب عقول الأطفال وتساهم في تنمية مهاراتهم بطريقة ممتعة وشيقة، وفي السطور القادمة نرفق لكم أحدث تردد لقناة وناسة للأطفال 2025 بالإضافة إلي طريقة استقبالها على الرسيفر تابعوا معي المقال التالي.

تردد قناة وناسة للأطفال 2025

تبث قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات، وفيما يلي أحدث تردد لها والذي جاء كالتالي:-

على القمر الصناعي العرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

جودة البث: HD

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11430

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

جودة البث: HD

طريقة ظبط تردد قناة وناسة للأطفال 2025

يمكنك ضبط القناة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: