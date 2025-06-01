كأنه آيفون في ايدك وبنص الثمن هاتف Infinix Hot 40i الأكثر مبيعا بمواصفات جبارة وكاميرا عالية الجودة

تعتبر هواتف Infinix من الخيارات المتميزة في سوق الهواتف الذكية، حيث تقدم مجموعة من الأجهزة التي تجمع بين التقنية الحديثة والسعر المعقول ومن بين تلك الهواتف يبرز هاتف Infinix Hot 40i كخيار جذاب للعديد من المستخدمين سوف نستعرض مواصفات الهاتف وسعره، وأهم المميزات التي تجعله محط الأنظار.

موصفات Infinix Hot 40i

يتميز هاتف Infinix Hot 40i بتصميم عصري وأنيق، حيث يأتي بجسم مصنوع من البلاستيك اللامع الذي يضفي عليه لمسة من الجمال الهاتف متوفر بعدة ألوان تتناسب مع أذواق الشباب وتضفي لمسة من الحيوية.

أما بالنسبة للشاشة، فإن Hot 40i يأتي بشاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة، تدعم دقة HD+ (720 × 1612 بكسل) تعكس الشاشة ألوان زاهية وتتميز بزاوية رؤية جيدة، مما يجعل تجربة مشاهدة المحتوى مريحة للعينين، سواء في مشاهدة الفيديوهات أو تصفح الإنترنت.

يعمل هاتف Infinix Hot 40i بمعالج MediaTek Helio G25، الذي يمنح الهاتف أداءً جيدًا بالنسبة لفئته السعرية يعتبر هذا المعالج مناسب للمهام اليومية مثل تصفح وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الخفيفة.

يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 4 جيجابايت، مما يعزز من قدرة الجهاز على multitasking، بالإضافة إلى خيار تخزين داخلي يصل إلى 128 جيجابايت، قابل للتوسيع عبر بطاقة microSD.

أما بالنسبة للكاميرا، فإن Infinix Hot 40i يضم نظام كاميرا خلفية مزدوجة، يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا ثانوية للمساعدة في التصوير تتميز الكاميرا بجودة صور مقبولة في الإضاءة الجيدة، بالإضافة إلى وضعية التصوير الليلي التي تمكن المستخدم من التقاط صور جيدة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويضم الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، تتيح للمستخدمين التقاط صور السيلفي بوضوح ويأتي مع إعدادات مستحضرات التجميل.

تعتبر سعة البطارية من أبرز مميزات Infinix Hot 40i، حيث تأتي بقدرة 5000 مللي أمبير يتوقع للمستخدمين أن يحصلوا على استخدام طويل الأمد، حيث يمكن للبطارية أن تدوم ليوم كامل من الاستخدام العادي دون الحاجة لشحنها ومع دعم الشحن العادي، يمكن شحن البطارية بسرعة مقبولة.

سعر Infinix Hot 40i