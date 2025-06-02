رسميًا.. حكومة الكويت تحظر العمل في هذه الأماكن وتفرض عقوبات كبير على المخالفين

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعليمات جديدة تُحافظ بها على جميع العمال والموظفين بمختلف القطاعات العاملة في الدولة الكويتية، مؤكدة أنه بدءًا من اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025 يتم تطبيق القرار الإداري رقم “535” المعني بحظر تشغيل العمالة في مختلف الأماكن والمناطق المكشوفة وقت الظهيرة، مشيرة إلى أن ذلك يبدأ من الساعة 11 صباحًا ويستمر إلى الساعة 4 عصرًا، موضحة بأن ذلك يستمر إلى نهاية شهر أغسطس المقبل 2025.

حظر العمل في الأماكن المكشوفة بالكويت

وأكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، مرزوق العتيبي، في تصريحات صحفية له مؤخرًا، أن فرق التفتيش بالهيئة ستعمل جاهدة على متابعة قرار التنفيذ المعني به من قبل الهيئة وذلك على مدار الـ 3 أشهر، مشيرًا إلى وجود حملات ميدانية وتفتيشية مستمرة بمختلف مواقع العمل، في سبيل العمل على رصد أي مخالفات يتم تسجيلها في الحال، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المخالفين، موضحًا أن القرار يتضمن حماية العمال في فصل الصيف وخاصة الظهيرة.

تطبيق عقوبات على أصحاب العمل

وأضاف العتيبي، أنه يتم تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين من أصحاب العمل، ناهيك عن أن ذلك يُساهم في حماية العامل ومراعيًا ذلك الصالح العام، بما يتوافق مع مختلف التزامات الدولة الكويتية بتطبيق كافة المعايير المعنية بالعمل الدولية خاصة بأوقات الظهيرة، مضيفًا أن تنفيذ القرار يأتي بالالتزام التام وضوابط ولوائح قانون العمل وكافة القرارات المنظمة له، مع إمكانية الإبلاغ في الحال عن أي مخالفات في هذا البند عبر رقم “24936192”.

أضرار العمل تحت أشعة الشمس

أما عن الأضرار الناجمة عن العمل تحت أشعة الشمس، وذلك بعد منع العمل في الدولة الكويت، وفقًا للأتي:-